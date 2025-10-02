واشنگتن پست مدعی شد: ۴ شرط آمریکا برای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شفق نیوز، روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مسئول آمریکایی گزارش داد که دولت ترامپ تلاش دارد چهار شرط را به عنوان پایه مذاکرات هسته ای جدید پیش روی ایران قرار دهد.

در این گزارش آمده است، شروط مذکور شامل اجرای مذاکرات مستقیم با آمریکا، توقف غنی سازی اورانیوم، محدود کردن برنامه های موشکی و توقف حمایت مالی از نیروهای منطقه ای است.

این مسئول آمریکایی مدعی شد که شروط چهارگانه مذکور یکی از برجسته ترین موانع مذاکرات گذشته بوده و پیش بینی می شود که تهران با آنها مخالفت کند.

در این گزارش آمده است، واشنگتن معتقد است که زمان برای اعمال فشار فراهم شده و تحریم ها زمینه ساز دست یابی به راه کار سیاسی است!

این در حالی است که مقامات کشورمان بارها بر غیرقابل مذاکره بودن برنامه های دفاعی و موشکی و حق ایران برای غنی سازی اورانیوم تاکید کرده اند. همچنین لازم به ذکر است که مقامات کشورمان بارها تاکید کردند که واشنگتن عزم جدی برای مذاکره و گفتگو ندارد و با چنین خواسته‌های حداکثری عملاً راه را برای هرگونه گفتگویی می‌بندد؛ پیش از این نیز ایران و آمریکا در چند نوبت با میانجی‌گری عمان گفتگو کردند، اما در میانه گفتگوها رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران تجاوز کردند.