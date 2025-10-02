محمدرضا تقیدخت در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با حادثه انفجار در آزمایشگاه دانشکده مواد دانشکدگان فنی دانشگاه تهران توضیح داد: یکی از کپسولهای گاز هیدروژن در زمان تعویض منفجر شده است و متاسفانه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فوت شده است.
وی اظهار کرد: دو دانشجوی دیگر نیز در این حادثه دچار مصدومیت شدهاند که مصدومیت آنها جدی نیست و به بیمارستان منتقل شدهاند.
معاون مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران گفت: مسئولین آزمایشگاه در آزمایشگاه حضور داشتهاند و در هنگام فعالیت دانشجویان این حادثه رخ داده است.
وی در پاسخ به اینکه تعویض کپسول توسط دانشجویان انجام شده یا مسئولین گفت: موضوع در حال بررسی است و اخبار تکمیلی به زودی اعلام میشود.
