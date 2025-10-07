نگرانی رئیس دانشگاه تهران از تکرار حادثه انفجار کپسول هیدروژن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امید درباره حادثه انفجار آزمایشگاه دانشگاه تهران گفت: بنای دانشگاه این است که در سریعترین زمان ممکن، دقیقترین و شفافترین اطلاعرسانی را داشته باشد.
وی در مورد کپسولی که در آزمایشگاه منفجر شد، گفت: جای نگرانی این است، این است کپسولی که ما استفاده میکردیم و هنوز هم استفاده میکنیم، کپسول استانداردی است که در کل کشور دهها و صدها مرکز تحقیقاتی، دانشگاه و بیمارستان از آن استفاده میکنند و این خطر ممکن است برای آنها نیز پیش بیاید.
رئیس دانشگاه تهران از تشکیل کارگروه برای بررسی جزئیات این حادثه خبر داد و گفت: برای اینکه مطمئن شویم بتوان جلوی چنین اتفاقاتی را گرفت، بلافاصله در دانشگاه ماموریتی به معاون پژوهشی دانشگاه داده شد و کارگروهی برای علتیابی این حادثه شکل گرفت.
نتایج کارگروه بررسی واقعه مرحله به مرحله اطلاعرسانی میشود
وی ادامه داد: دو هدف داریم؛ یکی اینکه که اگر خدای نکرده کوتاهی یا تقصیری در دانشگاه وجود دارد، رسیدگی کنیم و اگر شرکت سازنده و شرکت تامینکننده گاز و کپسول مرتکب کوتاهی شدند، با آنها برخورد کرده و دستگاههای ذیربط رسیدگی کنند. همچنین اینکه اگر ریشهیابی کردیم، نتایج آن تبدیل به دستورالعملی برای سایر دستگاهها شود تا مراقبت بیشتری کنند.
امید خاطر نشان کرد: قرار است از استادان دانشگاه تهران و سایر دانشگاهها و کارشناسان این حوزه استفاده کنیم و مرحله به مرحله نتایج این کارگروه را به اطلاع مردم میرسانیم. واقعیت این است که همه ما نگرانیم که این حادثه در بخشهای مختلف تکرار شود.
وی اظهار کرد: اتفاقی که افتاده بر اساس شواهدی که ما داریم، به نظر هیچ خطای انسانی وجود نداشته و هیچ نقصی در دستگاه نبوده است؛ چون دستگاه در حال کار بوده است. آتشسوزی نیز اتفاق نیفتاده و نشان میدهد که نشت گاز نیز در کار نبوده است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که ممکن است عوامل دیگری در این موضوع دخیل بوده و مشکلات کپسول و فرسودگی وجود داشته باشد که باید در کل کشور به این موضوع رسیدگی کرد. امیدواریم سریعتر بتوانیم به جمعبندی برسیم. البته به دلیل اینکه موضوع بسیار پیچیده و خیلی مهم است، احتمالا زمانبر خواهد بود ولی مرحله به مرحله گزارش پیشرفت کار به مردم ارائه خواهد شد.
تحقیقات محمدامین به صورت سمبولیک ارائه میشود
رئیس دانشگاه تهران در مورد زمان اعلام نتایج کارگروه گفت: در اطلاعرسانی سرعت مهم است ولی مهمتر از آن دقت اهمیت دارد؛ چون ما قصد داریم به کشور توصیه کنیم که پس از این اتفاقات مشابه رخ ندهد. به دلیل اینکه این دقت را لازم داریم، کارگروه باید از ظرفیتهای کشور استفاده کند و از دستگاههای مختلف و کارشناسان خبره در این زمینه کمک بگیرند. تاریخ دقیق نمیتوانم اعلام کنم ولی در کوتاهترین زمان، دقیقترین نتیجه و شفافترین را اعلام خواهیم کرد.
وی از ارائه نتایج دستاوردهای محمدامین خبر داد و گفت: خانواده محمد امین درخواست دارند که کاری که او انجام داده دیده شود و دانشگاه برنامهای برای آن پیشبینی کرده و قرار است که به صورت سمبلیک نتایج تحقیقات او در جمعی که خانواده او حضور دارند، ارائه شود. امیدواریم این اقدامات باعث شادی روح مرحوم، تسکین خانواده، استاد و دوستان او شود.
