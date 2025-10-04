به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس و جمعی از مسئولین دانشگاه تهران، عصر جمعه ۱۱ مهرماه، ضمن حضور در منزل دانشجوی فقید و گرانقدر دانشگاه، مهندس محمدامین کلاته، با خانواده ایشان دیدار و ابراز همدردی کردند.

در این دیدار، رئیس دانشگاه تهران، ضمن اشاره به سوابق درخشان تحصیلی این دانشجوی عزیز، گفت: بر اساس اطلاعاتی که از زمان حادثه در مورد این دانشجوی عزیز دریافت کرده‌ام، ایشان از دانشجویان بسیار ساعی و سرمایه‌های علمی دانشگاه بوده‌اند و فقدان ایشان برای ما، غیرقابل باور و دردناک است. امیدواریم خداوند به شما خانواده گرامی و سوگوار، در این مصیبت بزرگ صبر و تسلای خاطر عنایت نماید.

رئیس دانشگاه تهران در ادامه گفت: من از ساعتی پس از زمان بروز حادثه که در محل حضور یافتم و تا اواخر شب که در بیمارستان همراه دیگر مسئولین پیگیر احوال دو دانشجوی دیگر بودم، بیش از هر چیز از تلاش ویژه این دانشجویان به عنوان نخبگان کشور شنیدم. امیدوارم دو دانشجوی عزیز دیگر ما هم پس از طی روند درمان، به دانشگاه بازگردند.

امید همچنین با تاکید بر بررسی دلایل حادثه از سوی نهادهای مسئول، گفت: وضعیت عمومی آزمایشگاه‌های ما در دانشگاه مرتبا پایش می‌شود و با توجه به اینکه همه آزمایشگاه‌ها تحت نظارت دقیق هستند و کنترل‌های فنی دوره‌ای و سختی را می‌گذرانند، اینکه دلیل این حادثه تلخ چه بوده است، حتما بررسی شده و گزارش آن اعلام خواهد شد.

رئیس دانشگاه هم‌چنین اعلام کرد: با توجه به تلاش‌های علمی ویژه محمدامین و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته توسط مسئولین دانشگاه و دستور مساعد ریاست محترم شورای شهر، آقای مهندس چمران، پیکر این دانشجوی نخبه در قطعه نام‌آوران بهشت‌زهرا(س) به خاک سپرده خواهد شد.

در این دیدار هم‌چنین دکتر محمود نیلی‌احمدآبادی، استاد دانشکدگان فنی و رییس آزمایشگاه مربوطه، که در زمان وقوع حادثه در محل آزمایشگاه حضور داشته است، گزارشی از زمان بروز حادثه و مشاهدات خود از حواشی حادثه را ارائه کرد.

نیلی نیز ابراز تاثر و تاسف عمیق از درگذشت این دانشجوی پرتلاش و نخبه، ضمن تائید فوق‌العاده بودن وضعیت تحصیلی و کارهای علمی این دانشجو، ایشان را یکی از بهترین دانشجویان خود برشمرد و تاکید کرد که نام و یاد او همیشه در بین استادان و دانشجویان ماندگار خواهد بود.

پس از این دیدار، رئیس دانشگاه و مسئولین مربوطه، ضمن حضور مجدد در بیمارستان، از دو دانشجوی دیگر مصدوم این حادثه نیز عیادت و با خانواده‌ آنها دیدار کردند و در جریان آخرین اقدامات صورت‌گرفته درمانی آنها قرار گرفتند.