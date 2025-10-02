  1. حوزه و دانشگاه
جزئیات حادثه انفجار آزمایشگاه از زبان رئیس دانشگاه تهران

جزئیات حادثه انفجار آزمایشگاه از زبان رئیس دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران در مورد جزئیات حادثه انفجار آزمایشگاه مواد دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید ضمن تسلیت به تمامی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران گفت: حوالی ساعت ۲ بعداز ظهر امروز پنج‌شنبه دهم مهرماه ۱۴۰۴ یک کپسول هیدروژن در آزمایشگاه متالورژی منفجر شد و یکی از دانشجوبان بسیار مشتاق و علاقه‌مند «مهندس کلاته» را پیش از رسیدن نیروهای امدادی از دست دادیم.

وی ادامه داد: دو دانشجوی دیگر نیز به نام‌های آقای پارسی و خانم کفاش در این حادثه آسیب دیدند. این دو دانشجو به موقع به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان هستند و اقدامات اولیه برای آن‌ها انجام شده است.

رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: در مورد این دانشجویان نگرانی‌های اولیه برطرف شده و آسیب جدی، مغزی و شکستگی ندارند. آن‌ها در حال مداوا هستند و یکی از دانشجویان به ICU منتقل شد و دانشجوی دیگر نیز به اسکن مجدد احتیاج دارد که انشاالله به ICU منتقل خواهد شد.

وی افزود: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بیمارستان شریعتی سفارشات لازم را انجام دادند.

امید با بیان اینکه به همراه دکتر نیلی احمد آبادی، در بیمارستان حضور دارند، گفت: دکتر نیلی استاد این دانشجویان است، در زمان حادثه در آزمایشگاه حضور داشته و موج انفجار جراحات جزئی به وی نیز وارد کرده است. ما تا زمان پایداری شرایط در بیمارستان حضور داریم.

وی ضمن تسلیت مجدد به خانواده مرحوم کلاته گفت: برای اقدامات بعدی در حال هماهنگی هستیم و حتماً اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

