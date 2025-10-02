جزئیات حادثه انفجار آزمایشگاه از زبان رئیس دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین امید ضمن تسلیت به تمامی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه تهران گفت: حوالی ساعت ۲ بعداز ظهر امروز پنج‌شنبه دهم مهرماه ۱۴۰۴ یک کپسول هیدروژن در آزمایشگاه متالورژی منفجر شد و یکی از دانشجوبان بسیار مشتاق و علاقه‌مند «مهندس کلاته» را پیش از رسیدن نیروهای امدادی از دست دادیم.

وی ادامه داد: دو دانشجوی دیگر نیز به نام‌های آقای پارسی و خانم کفاش در این حادثه آسیب دیدند. این دو دانشجو به موقع به بیمارستان منتقل شدند و تحت درمان هستند و اقدامات اولیه برای آن‌ها انجام شده است.

رئیس دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: در مورد این دانشجویان نگرانی‌های اولیه برطرف شده و آسیب جدی، مغزی و شکستگی ندارند. آن‌ها در حال مداوا هستند و یکی از دانشجویان به ICU منتقل شد و دانشجوی دیگر نیز به اسکن مجدد احتیاج دارد که انشاالله به ICU منتقل خواهد شد.

وی افزود: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بیمارستان شریعتی سفارشات لازم را انجام دادند.

امید با بیان اینکه به همراه دکتر نیلی احمد آبادی، در بیمارستان حضور دارند، گفت: دکتر نیلی استاد این دانشجویان است، در زمان حادثه در آزمایشگاه حضور داشته و موج انفجار جراحات جزئی به وی نیز وارد کرده است. ما تا زمان پایداری شرایط در بیمارستان حضور داریم.

وی ضمن تسلیت مجدد به خانواده مرحوم کلاته گفت: برای اقدامات بعدی در حال هماهنگی هستیم و حتماً اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.