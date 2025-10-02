عراقچی: قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهر باید خاتمه یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و محمد اسحاقدار، وزیر امور خارجه پاکستان روز چهارشنبه در تماس تلفنی راجع به روابط دوجانبه و تحولات بینالمللی گفتوگو کردند.
طرفین در این تماس تلفنی با اشاره به اهمیت همکاریها میان دو کشور در همه زمینههای مورد علاقه دو کشور، بر ضرورت تقویت هماهنگی و همکاری در سطوح دوجانبه و در سطح سازمانهای بینالمللی برای صیانت از صلح و ثبات منطقهای و بینالمللی تأکید کردند.
وزرای امور خارجه ایران و پاکستان موضوع فلسطین را مهمترین مسئله جهان اسلام دانسته و خواستار اقدام فوری و مؤثر کشورهای اسلامی برای پایان دادن به نسلکشی فلسطینیان و مواخذه و مجازات جنایتکاران شدند.
وزیر امور خارجه کشورمان با تشکر از موضع مسئولانه پاکستان در شورای امنیت سازمان ملل در مخالفت با سوءاستفاده سه کشور اروپایی از سازوکار حل اختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامههای خاتمهیافته شورای امنیت، تأکید کرد که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت باید طبق مفاد آن و متن برجام، در موعد مقرر یعنی ۲۶ مهر ۱۴۰۴ خاتمهیافته تلقی شود.
نظر شما