فرماندار جم: ارائه خدمات باکیفیت مطلوب در حوزه سلامت تداوم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود تنگستانی در بازدید از پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهرستان جم افزود: بهداشت و درمان شهرستان جم همیشه مورد حمایت ما قرار داشته و جزو چهار اولویت اصلی شهرستان بوده است و در این زمینه تلاش کرده‌ایم تا اعتبارات لازم جهت ارتقاء سطوح زیرساختی این حوزه تأمین و تخصیص داده شود.

فرماندار جم عنوان کرد: با توجه به نیاز مبرم اورژانس ۱۱۵ شهرستان به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل خود در راستای ارائه خدمات باکیفیت بالا، اعتبار لازم جهت خرید یک دستگاه آمبولانس، تخصیص داده شد و اقدامات و پیگیری‌های لازم در این زمینه توسط رئیس شبکه بهداشت و درمان و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صورت گرفته است.

تنگستانی در این بازدید با تأکید بر اهمیت سلامت و رفاه مردم در ایام تعطیلات، اظهار کرد: ارائه خدمات‌رسانی به‌موقع و باکیفیت در ایام نوروز از اولویت‌های ویژه مدیریت شهرستان است و ما تمامی تلاش خود را برای پشتیبانی از این بخش حیاتی به کار خواهیم گرفت.

هم‌زمان با فرارسیدن ایام نوروز و آغاز سال جدید، هیئتی متشکل از فرماندار شهرستان، معاونین، بخشدار و شهردار شهر جم از پایگاه اورژانس ۱۱۵ این شهرستان بازدید به عمل آوردند و ضمن تقدیر از تلاش پرسنل اورژانس ۱۱۵، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفتند.