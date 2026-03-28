۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

کریمی: بیش از ۳۲۰۰ تن کود شیمیایی در کرمانشاه توزیع شد

کرمانشاه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه از توزیع بیش از ۳۲۰۰ تن انواع کود شیمیایی در این شهرستان از ابتدای جنگ رمضان تاکنون خبر داد.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون بیش از سه هزار و ۲۰۰ تن کود شیمیایی در سطح شهرستان کرمانشاه میان کشاورزان توزیع شده است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی افزود: این میزان کود در راستای پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی و کمک به استمرار فعالیت‌های زراعی در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تأکید کرد: تأمین امنیت غذایی کشور یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بخش کشاورزی است و در این مسیر کشاورزان نقش اساسی در تولید محصولات استراتژیک به‌ویژه گندم ایفا می‌کنند.

کریمی ادامه داد: در سایه نزولات آسمانی و شرایط مناسب اقلیمی، کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی با تلاش مضاعف در کنار یکدیگر برای افزایش تولید محصولات مورد نیاز کشور تلاش می‌کنند.

وی در پایان گفت: فعالان حوزه کشاورزی در کنار سایر اقشار جامعه و همگام با رزمندگان اسلام، در جبهه تولید حضوری جدی دارند و با عزم راسخ برای تأمین نیاز غذایی کشور در حال فعالیت هستند.

