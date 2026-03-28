کریمی: بیش از ۳۲۰۰ تن کود شیمیایی در کرمانشاه توزیع شد

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان تاکنون بیش از سه هزار و ۲۰۰ تن کود شیمیایی در سطح شهرستان کرمانشاه میان کشاورزان توزیع شده است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی افزود: این میزان کود در راستای پشتیبانی از تولید محصولات کشاورزی و کمک به استمرار فعالیت‌های زراعی در اختیار بهره‌برداران قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه تأکید کرد: تأمین امنیت غذایی کشور یکی از مهم‌ترین اولویت‌های بخش کشاورزی است و در این مسیر کشاورزان نقش اساسی در تولید محصولات استراتژیک به‌ویژه گندم ایفا می‌کنند.

کریمی ادامه داد: در سایه نزولات آسمانی و شرایط مناسب اقلیمی، کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی با تلاش مضاعف در کنار یکدیگر برای افزایش تولید محصولات مورد نیاز کشور تلاش می‌کنند.

وی در پایان گفت: فعالان حوزه کشاورزی در کنار سایر اقشار جامعه و همگام با رزمندگان اسلام، در جبهه تولید حضوری جدی دارند و با عزم راسخ برای تأمین نیاز غذایی کشور در حال فعالیت هستند.