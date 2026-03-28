حیدر دشتیپور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات انجام شده در پی سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: نیروهای عملیاتی راهداری علاوه بر ریزشبرداری در نقاط مختلف، ۶۷ کیلومتر باند برفروبی را نیز در سطح جادههای استان به انجام رساندهاند.
وی افزود: محور ایلام به مهران در محدوده «چمآب» که به دلیل شدت بارندگی و ریزش کوه موقتاً مسدود شده بود، با حضور بهموقع و تلاش شبانهروزی عوامل راهداری بازگشایی شد و اکنون تردد در این مسیر به صورت عادی و روان در حال انجام است.
وی ادامه داد: بر اساس رصد دوربینهای نظارت تصویری مرکز مدیریت راهها و گزارشهای دریافتی، در ۱۲ شهرستان استان شاهد بارش باران و برف بودهایم که عملیات راهداری در تمامی این نقاط با موفقیت انجام شده است.
دشتیپور با بیان اینکه ۳۲ گروه راهداری مجهز به ۱۶۱ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین در سطح جادهها مستقر هستند، تصریح کرد: ۲۳ راهدارخانه ثابت و سیار در سراسر استان برای مقابله با حوادث احتمالی و بازگشایی سریع مسیرها در آمادهباش کامل به سر میبرند.
