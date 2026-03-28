۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰

انجام ۵۰۲ عملیات ریزش‌برداری در جاده‌های ایلام

انجام ۵۰۲ عملیات ریزش‌برداری در جاده‌های ایلام

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان ایلام از انجام ۵۰۲ مورد عملیات ریزش‌برداری در محورهای مواصلاتی استان در پی بارش‌های اخیر خبر داد.

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات انجام شده در پی سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: نیروهای عملیاتی راهداری علاوه بر ریزش‌برداری در نقاط مختلف، ۶۷ کیلومتر باند برف‌روبی را نیز در سطح جاده‌های استان به انجام رسانده‌اند.

وی افزود: محور ایلام به مهران در محدوده «چم‌آب» که به دلیل شدت بارندگی و ریزش کوه موقتاً مسدود شده بود، با حضور به‌موقع و تلاش شبانه‌روزی عوامل راهداری بازگشایی شد و اکنون تردد در این مسیر به صورت عادی و روان در حال انجام است.

وی ادامه داد: بر اساس رصد دوربین‌های نظارت تصویری مرکز مدیریت راه‌ها و گزارش‌های دریافتی، در ۱۲ شهرستان استان شاهد بارش باران و برف بوده‌ایم که عملیات راهداری در تمامی این نقاط با موفقیت انجام شده است.

دشتی‌پور با بیان اینکه ۳۲ گروه راهداری مجهز به ۱۶۱ دستگاه ماشین‌آلات سبک و سنگین در سطح جاده‌ها مستقر هستند، تصریح کرد: ۲۳ راهدارخانه ثابت و سیار در سراسر استان برای مقابله با حوادث احتمالی و بازگشایی سریع مسیرها در آماده‌باش کامل به سر می‌برند.

