خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان صمود در آب‌های بین‌المللی و ربودن فعالانی که تنها مأموریت‌شان رساندن کمک‌های انسانی به ساکنان نوار غزه بود، موجی از خشم و محکومیت را در میان کشورهای جهان برانگیخته است.

سازمان‌دهندگان ناوگان جهانی صمود اعلام کردند که رژیم صهیونیستی کشتی‌های این ناوگان را در آب‌های بین‌المللی مورد حمله قرار داده و صدها داوطلب را ربوده است. بیش از ۴۴۳ داوطلب از ۴۷ کشور جهان به‌صورت غیرقانونی در این حمله بازداشت شده‌اند. این حمله در آب‌های بین‌المللی جنایت جنگی و نقض قوانین جهانی است.

اسپانیا کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد

وزارت خارجه اسپانیا امروز پنجشنبه در پی حمله رژیم صهیونیستی به کشتی‌های ناوگان صمود و ربودن تعدادی از شهروندان این کشور، کاردار سفارت تل‌آویو در مادرید را احضار کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که اوضاع را رصد می‌کند و کنسولگری‌های این کشور در منطقه آماده هستند.

ایرلند: حمله به صمود نگران کننده است

وزارت خارجه ایرلند نیز حمله به کشتی‌های صمود را نگران‌کننده توصیف کرد و خواهان احترام گذاشتن به حقوق سرنشینان این کشتی‌ها بر اساس قوانین بین‌المللی شد.

فرانسه: از تل آویو می‌خواهیم امنیت فعالان ناوگان «صمود» را تضمین کند

«ژان نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت: ما از اسرائیل می‌خواهیم که امنیت فعالان حاضر در ناوگان «صمود» را تضمین کند.

وی افزود: ما با اسرائیل در تماس هستیم تا درخواست حفاظت کنسولی برای شهروندان‌مان در ناوگان صمود را ارائه دهیم.

عضو پارلمان اروپا: توقیف کشتی های «صمود» توسط اسرائیل مجرمانه است

یکی از اعضای پارلمان اروپا در گفت‌وگو با شبکه خبری الجزیره اظهار داشت که توقیف شناورهای ناوگان «صمود» توسط نیروی دریایی رژیم صهیونیستی غیرقانونی و یک اقدام مجرمانه است.

وی افزود: جامعه بین‌المللی باید از ناوگان صمود محافظت می‌کرد، زیرا این ناوگان با هدف جلب توجه جهانیان راهی نوار غزه شده است.

این عضو پارلمان اروپا گفت که خشم شهروندان اروپایی نسبت به تل‌آویو در حال افزایش است و توقیف ناوگان صمود خشم اروپا نسبت به رژیم صهیونیستی را افزایش خواهد داد.

رئیس‌جمهور کلمبیا: توافق تجارت آزاد با اسرائیل را فسخ کردم

«گوستاوو پترو»، رئیس‌جمهور کلمبیا، گفت: من فسخ توافق تجارت آزاد با اسرائیل را اعلام می‌کنم و هیئت سیاسی اسرائیل باید فوراً خاک کلمبیا را ترک کند.

وی افزود: نتانیاهو مرتکب یک جنایت بین‌المللی جدید شده است.

پترو اظهار داشت: دو شهروند کلمبیایی حاضر در ناوگان جهانی صمود در آب‌های بین‌المللی دستگیر شدند.

برزیل حمله به ناوگان صمود را محکوم کرد

دولت برزیل حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود و فعالان صلح‌طلب آن را محکوم کرد.

این کشور حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود را محکوم و اعلام کرد: محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود کمک‌های انسانی به نوار غزه باید هرچه سریع‌تر لغو شود.

آفریقای جنوبی: تل‌آویو فوراً فعالان ربوده شده ناوگان صمود را آزاد کند

رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی تأکید کرد: حمله به کشتی‌های ناوگان صمود نزدیک سواحل غزه، نقض پی‌درپی قوانین بین‌المللی توسط تل‌آویو را نشان می‌دهد.

وی در ادامه افزود: ما خواهان آزادی فوری سرنشینان ربوده‌شده این کشتی‌ها هستیم که به سمت غزه در حرکت بودند.

نخست وزیر پاکستان: وحشی‌گری اسرائیل باید متوقف شود

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که این کشور حمله بزدلانه نیروهای رژیم صهیونیستی به کاروان صمود که عازم نوار غزه بود را به شدت محکوم می‌کند و خواستار آزادی فوری فعالان صلح‌طلبی است که به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند.

شریف در این پیام نوشت: این وحشی‌گری باید پایان یابد. باید به صلح فرصت داده شود و کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان برسد.

وی تاکید کرد: ما برای سلامت همه کسانی که به‌طور غیرقانونی توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شده‌اند، دعا می‌کنیم و این امید را داریم و خواستار آزادی فوری آنها هستیم. جرم آنها تنها حمل کمک برای مردم بی‌پناه فلسطین بود.

قطر: جامعه بین‌الملل علیه تجاوزات اسرائیل وارد عمل شود

وزارت خارجه قطر نیز اعلام کرد: ما بر ضرورت محافظت از جان تمام سرنشینان ناوگان صمود و آزادی فوری آنها تاکید داریم.

این وزارت خانه اضافه کرد: باید تحقیقات فوری در خصوص حمله به ناوگان صمود آغاز و عاملان این حمله بازخواست شوند.

وزارت خارجه قطر تاکید کرد: از جامعه بین الملل می خواهیم به وظایف اخلاقی و قانونی خود در قبال تجاوزات پی در پی اشغالگران و زیر پا گذاشتن قوانین انسانی و بین المللی عمل کند.

واکنش مالزی و کویت به راهزنی دریایی رژیم صهیونیستی

نخست وزیر مالزی تاکید کرد، به این کشور ابلاغ شده ۲۳ شهروند مالزیایی که همراه ناوگان صمود در حال حرکت به سمت نوار غزه بودند بازداشت شده اند.

وی اضافه کرد: من با سران کشورهای خاورمیانه و وزیر خارجه آمریکا برای آزادی این شهروندان نزد تل آویو رایزنی می کنم.

همچنین وزیر خارجه کویت در این خصوص گفت: ما از نزدیک تحولات مربوط به بازداشت تعدادی از شهروندان این کشور را دنبال و برای آزادی آنها تلاش می کنیم.

ترکیه: حمله اسرائیل به ناوگان صمود اقدامی تروریستی است

وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای حمله نیروی دریایی رژیم صهیونیستی به کاروان بین‌المللی صمود را به شدت محکوم کرد و و آن را «اقدامی تروریستی» خواند که جان غیرنظامیان بی‌گناه را به خطر می‌اندازد.

وزارت خارجه ترکیه در این بیانیه نوشت: این حمله که غیرنظامیانی را هدف قرار داد که به طور مسالمت‌آمیز و بدون توسل به خشونت عمل می‌کردند، گواهی بر این است که سیاست‌های فاشیستی و نظامی‌گرایانه نتانیاهو تنها به فلسطینی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه تمام کسانی را که علیه ظلم و ستم اسرائیل مبارزه می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

اعتراضات گسترده در اروپا

رسانه‌های خبری از برگزاری تظاهرات گسترده در کشورهای اروپایی در اعتراض به حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان «صمود» خبر دادند.

بر اساس این گزارش، شهروندان بسیاری از کشورهای اروپایی برای برگزاری تظاهرات در خیابان ها تجمع کردند.

این اعتراضات در ایتالیا، بلژیک، آلمان، فرانسه، یونان، ترکیه و دیگر کشورهای اروپایی صورت گرفت.

تظاهرات در «لوزان» سوئیس در همبستگی با ناوگان صمود

معترضان در شهر لوزان سوئیس در حمایت از مردم فلسطین و برای اعلام همبستگی با ناوگان جهانی صمود دست به تظاهرات زدند.

دانشجویان دانشگاه معتبر EPFL که از ۱۰ دانشگاه برتر جهان است به تظاهرات در شهر لوزان پیوستند.

اعتراضات در آمریکای لاتین در پی حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود

حمله به ناوگان «صمود» به دست رژیم صهیونیستی، مردم آمریکای لاتین را به خیابان‌ها کشاند.

هزاران نفر در چندین شهر در آمریکای لاتین در اعتراض به توقیف ناوگان بین‌المللی «صمود» که با هدف شکستن محاصره نوار غزه، عازم این باریکه بود و به دست نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شد، تظاهرات کردند. این اعتراضات در شهرهایی از جمله مکزیکوسیتی، بوگوتا، بوئنوس‌آیرس و مونته‌ویدئو برگزار شد.