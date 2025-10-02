عفو بین الملل: اسرائیل با حمله به صمود به دنبال ساکت کردن مخالفان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود غیر قانونی بوده و بیانگر نیت این رژیم برای تداوم روند گرسنگی دادن به ساکنان غزه است.

این سازمان تاکید کرد: این حمله تنها به دلیل ممانعت از انتقال کمک های انسانی صورت نگرفت بلکه تلاشی برای ترساندن منتقدان اسرائیل به شمار می رود.

عفو بین الملل تصریح کرد: حمله اسرائیل به ناوگان صمود با هدف ساکت کردن صدای مخالفان نسل کشی صورت گرفت.باید از اسرائیل خواست تمام بازداشت شدگان را به صورت امن آزاد کند و راه را برای رساندن کمک های انسانی و کشتی های حامل این کمک ها به نوار غزه باز کند. باید به تل آویو برای لغو محاصره نوار غزه فشار آورد.

در همین رابطه نخست وزیر ایتالیا نیز اعلام کرد که این کشور روند حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود را زیر نظر دارد و برای بازگرداندن فعالان ایتالیایی تلاش می کند.