اسپانیا کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه اسپانیا امروز پنجشنبه در پی حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های ناوگان صمود و ربودن تعدادی از شهروندان این کشور کاردار سفارت تل آویو در مادرید را احضار کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که اوضاع را رصد می کند و کنسولگری های این کشور در منطقه آماده هستند.

روز گذشته پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از اشغالگران صهیونیست خواست تا هیچ تهدیدی برای ناوگان صمود به مقصد غزه ایجاد نکنند و تاکید کرد که این مأموریت بشردوستانه است و افراد حاضر در آن از «حمایت کامل دیپلماتیک» برخوردار خواهند بود.