  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

اسپانیا کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد

اسپانیا کاردار رژیم صهیونیستی را احضار کرد

وزارت خارجه اسپانیا در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های ناوگان صمود کاردار این رژیم را احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت خارجه اسپانیا امروز پنجشنبه در پی حمله رژیم صهیونیستی به کشتی های ناوگان صمود و ربودن تعدادی از شهروندان این کشور کاردار سفارت تل آویو در مادرید را احضار کرد.

بر اساس این گزارش، وزارت خارجه اسپانیا اعلام کرد که اوضاع را رصد می کند و کنسولگری های این کشور در منطقه آماده هستند.

روز گذشته پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از اشغالگران صهیونیست خواست تا هیچ تهدیدی برای ناوگان صمود به مقصد غزه ایجاد نکنند و تاکید کرد که این مأموریت بشردوستانه است و افراد حاضر در آن از «حمایت کامل دیپلماتیک» برخوردار خواهند بود.

کد خبر 6609360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها