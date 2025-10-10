به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور کلمبیا در واکنش به توافق آتش بس در نوار غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی به محل سکونت خود گفت: بازگشت به نوار غزه نشان دهنده یک پیروزی موقت برای بشریت است.

«گوستاوو پترو» همچنین تأکید کرد: بدون مبارزه بشردوستانه، قاتلان کودکان در نوار غزه عقب نشینی نمی‌کردند.

پترو پیش از این گفته بود: من هیچ احترامی برای بنیامین نتانیاهو به عنوان قاتل کودکان قائل نیستم و به دونالد ترامپ می‌گویم که اگر ارتش خود را به غزه اعزام کند من نیز ارتش کلمبیا را اعزام کرده و ما خواهیم جنگید.

رئیس جمهور کلمبیا در ادامه سیاست‌های ظلم‌ستیزانه و ضد صهیونیستی خود اخیرا گفته بود که رئیس جمهور آمریکا باید بفهمد که اگر فورا غذا و کمک وارد غزه نشود، هرگز نمی‌تواند هیچ طرح صلحی را آغاز کند.