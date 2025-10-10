  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۱۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

گوستاوو پترو: بدون مبارزه بشردوستانه کودک‌کُشان عقب‌نشینی نمی‌کردند

گوستاوو پترو: بدون مبارزه بشردوستانه کودک‌کُشان عقب‌نشینی نمی‌کردند

رئیس‌جمهور کلمبیا با بیان اینکه «بازگشت به نوار غزه نشان دهنده پیروزی موقت برای بشریت است»، تأکید کرد که «بدون مبارزه بشردوستانه، قاتلان کودکان در نوار غزه عقب نشینی نمی‌کردند».

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رئیس جمهور کلمبیا در واکنش به توافق آتش بس در نوار غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی به محل سکونت خود گفت: بازگشت به نوار غزه نشان دهنده یک پیروزی موقت برای بشریت است.

«گوستاوو پترو» همچنین تأکید کرد: بدون مبارزه بشردوستانه، قاتلان کودکان در نوار غزه عقب نشینی نمی‌کردند.

پترو پیش از این گفته بود: من هیچ احترامی برای بنیامین نتانیاهو به عنوان قاتل کودکان قائل نیستم و به دونالد ترامپ می‌گویم که اگر ارتش خود را به غزه اعزام کند من نیز ارتش کلمبیا را اعزام کرده و ما خواهیم جنگید.

رئیس جمهور کلمبیا در ادامه سیاست‌های ظلم‌ستیزانه و ضد صهیونیستی خود اخیرا گفته بود که رئیس جمهور آمریکا باید بفهمد که اگر فورا غذا و کمک وارد غزه نشود، هرگز نمی‌تواند هیچ طرح صلحی را آغاز کند.

کد خبر 6618003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها