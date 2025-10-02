به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی، عصر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار گلستان، نماینده مردم گنبدکاووس و فرماندار این شهرستان از پروژه آسفالت معابر روستای مرزی تنگلی، گفت: در یک سال گذشته، ۲۸۵ هزار متر مربع آسفالت در ۷۰ روستای شهرستان گنبدکاووس انجام شده است.

وی افزود: همچنین ۶۵ هزار متر مربع دیگر آسفالت در ۳۵ روستای شهرستان تامین اعتبار شده و در مرحله شناسایی پیمانکار قرار دارد که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

خسروی با اشاره به پروژه‌های آسفالت معابر خاکی روستاهای هوتن و آیتمر اظهار کرد: ۶ هزار متر مربع از معابر خاکی روستای هوتن و پنج هزار متر مربع از معابر خاکی روستای آیتمر به زودی آسفالت خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان ضمن موافقت با درخواست آسفالت معابر روستاهای کمتر برخوردار هوتن و آیتمر، از آغاز عملیات اجرایی پروژه زمین چمن مصنوعی روستای آیتمر نیز خبر داد و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع کلنگ‌زنی شده است.