۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

خسروی: طی یک سال گذشته ۷۰ روستا در گنبد از آسفالت بهره‌مند شدند

گنبد-مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان از اجرای ۲۸۵ هزار متر مربع آسفالت در ۷۰ روستای گنبد خبرداد و گفت:عملیات آسفالت ۶۵ هزار متر مربع دیگر در ۳۵ روستای این شهرستان به زودی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داود خسروی، عصر پنجشنبه در جریان بازدید استاندار گلستان، نماینده مردم گنبدکاووس و فرماندار این شهرستان از پروژه آسفالت معابر روستای مرزی تنگلی، گفت: در یک سال گذشته، ۲۸۵ هزار متر مربع آسفالت در ۷۰ روستای شهرستان گنبدکاووس انجام شده است.

وی افزود: همچنین ۶۵ هزار متر مربع دیگر آسفالت در ۳۵ روستای شهرستان تامین اعتبار شده و در مرحله شناسایی پیمانکار قرار دارد که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

خسروی با اشاره به پروژه‌های آسفالت معابر خاکی روستاهای هوتن و آیتمر اظهار کرد: ۶ هزار متر مربع از معابر خاکی روستای هوتن و پنج هزار متر مربع از معابر خاکی روستای آیتمر به زودی آسفالت خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گلستان ضمن موافقت با درخواست آسفالت معابر روستاهای کمتر برخوردار هوتن و آیتمر، از آغاز عملیات اجرایی پروژه زمین چمن مصنوعی روستای آیتمر نیز خبر داد و گفت: این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار متر مربع کلنگ‌زنی شده است.

