افتتاح پروژه ۶ میلیاردی بهسازی معابر نیسیان اردستان 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی کیانی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاحیه چندین پروژه در روستای نیسیان، اظهار کرد: این طرح‌ها گامی در راستای پویش هر هفته یک پروژه و با هدف توسعه، آبادانی و بهبود کیفیت زندگی اهالی روستا است.

وی افزود: این پروژه شامل ۱۲ هزار متر مربع آسفالت، ۱۲ هزار متر مربع زیرسازی و ۱۳۰۰ متر طول کانیووگذاری است.

بخشدار مرکزی اردستان خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح، ۵۵ تن قیر یارانه‌ای از بنیاد مسکن تأمین شده و عملیات پخت، حمل و پخش آسفالت توسط دهیاری انجام شده است.

کیانی تصریح کرد: مجموع هزینه این پروژه را ۶ میلیارد تومان بوده که ۴.۵ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات دهیاری و ۱.۵ میلیارد تومان با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأمین شده است.

وی در پایان، از همکاری و مشارکت فعال تمامی دست‌اندرکاران، به ویژه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، دهیاری و شورای روستای نیسیان در به ثمر رساندن این پروژه قدردانی کرد.

در ادامه این مراسم و به مناسبت روز آتش‌نشانی، بخشدار مرکزی اردستان با حضور در گلزار شهدا و قرائت فاتحه بر سر مزار شهید آتش‌نشان عزیزالله یوسفی نیسیانی یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشتند.