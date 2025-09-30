راهداری خراسان شمالی ۱۰۶ کیلومتر راه اصلی را بهسازی کرد

مهدی میقانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محورهای مختلف خراسان شمالی با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد اجرا شده است.
وی در ادامه افزود: از این میزان، ۵۷ کیلومتر مربوط به آسفالت حفاظتی در محورهای چمنبید به جنگل گلستان و جاجرم به سنخواست بود و ۴۹.۲ کیلومتر نیز به روکش تقویتی در محورهای بجنورد به اسفراین، اسفراین به سبزوار، بجنورد به شیروان و بجنورد به آشخانه اختصاص یافته است.
وی افزود: در کنار این اقدامات، ۱۱ هزار و ۴۶۷ متر درزگیری و ۴۹ هزار و ۴۲۹ مترمربع لکهگیری نیز انجام شده است تا ایمنی و کیفیت مسیرها افزایش یابد و مجموع اعتبارات صرف شده برای اجرای این پروژهها در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.
میقانی تاکید کرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، حدود ۲۵ کیلومتر روکش تقویتی دیگر در محورهای اسفراین – سبزوار، بجنورد – اسفراین و بجنورد – شیروان اجرا خواهد شد.
