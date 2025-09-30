  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۰

راهداری خراسان شمالی ۱۰۶ کیلومتر راه اصلی را بهسازی کرد

راهداری خراسان شمالی ۱۰۶ کیلومتر راه اصلی را بهسازی کرد

بجنورد- سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی اعلام کرد: بیش از ۱۰۶ کیلومتر از محورهای اصلی و شریانی استان آسفالت و بهسازی شد.

مهدی میقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محورهای مختلف خراسان شمالی با هدف ارتقای ایمنی و تسهیل تردد اجرا شده است.

وی در ادامه افزود: از این میزان، ۵۷ کیلومتر مربوط به آسفالت حفاظتی در محورهای چمن‌بید به جنگل گلستان و جاجرم به سنخواست بود و ۴۹.۲ کیلومتر نیز به روکش تقویتی در محورهای بجنورد به اسفراین، اسفراین به سبزوار، بجنورد به شیروان و بجنورد به آشخانه اختصاص یافته است.

وی افزود: در کنار این اقدامات، ۱۱ هزار و ۴۶۷ متر درزگیری و ۴۹ هزار و ۴۲۹ مترمربع لکه‌گیری نیز انجام شده است تا ایمنی و کیفیت مسیرها افزایش یابد و مجموع اعتبارات صرف شده برای اجرای این پروژه‌ها در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۱۱۸ میلیارد تومان بوده است.

میقانی تاکید کرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، حدود ۲۵ کیلومتر روکش تقویتی دیگر در محورهای اسفراین – سبزوار، بجنورد – اسفراین و بجنورد – شیروان اجرا خواهد شد.

کد خبر 6606660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها