حسن قبادی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تکمیل محور ارتباطی تاجیبیوک – جعفرآباد، مسیر بخش کورائیم تا مرکز کشور حدود ۱۰۰ کیلومتر کاهش می یابد.
وی افزود: طول این محور ۱۲ کیلومتر است که هفت کیلومتر آن در محدوده شهرستان کوثر قرار دارد و عملیات روکش آسفالت آن آغاز شده و پنج کیلومتر باقیمانده نیز در حوزه شهرستان نیر قرار دارد که با تخصیص اعتبار، زیرسازی و آسفالت آن اجرا خواهد شد.
فرماندار شهرستان نیر گفت: به همت بنیاد مسکن معابر چهار روستای بخش کورائیم آسفالت میشود و همچنین انشعابات پنج مدرسه تکمیلشده توسط بسیج سازندگی در آینده نزدیک اجرا و در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد.
قبادی همچنین از اجرای روکش آسفالت یک کیلومتر از مسیر کورائیم – اردبیل توسط اداره راهداری و حملونقل جادهای خبر داد.
نظر شما