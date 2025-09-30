فرماندار دهلران:۷۰ درصد زیرساخت های مرز چیلات تکمیل شد

مراد یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از سال‌ها انتظار، با موافقت دولت عراق برای بازگشایی گذرگاه مرزی چیلات، رسماً یکی از مهم‌ترین کریدورهای تجاری و مسافری جدید استان ایلام راه‌اندازی خواهد شد.

وی بیان کرد: این رویداد که در پی موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرداد ماه ۱۳۹۸ با گشایش رسمی این مرز صورت گرفته است، نیازمند یک عزم جدی و هماهنگی استانی برای تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده است.

فرماندار ویژه دهلران بر اهمیت این پروژه تأکید کرد و اظهار داشت: باید از این منظر به موضوع نگاه کنیم که این کار، صرفاً مربوط به شهرستان دهلران نیست، بلکه یک کار استانی است.

وی تصریح کرد؛ موفقیت این گذرگاه در گرو بسیج و همت تمام ظرفیت‌های زیرساختی استان است تا اطمینان حاصل شود که همزمان با آغاز فعالیت، دسترسی‌های اساسی چون آب، برق، مخابرات و جاده به طور کامل فراهم باشد.

فرماندار ویژه دهلران در تشریح اقدامات صورت گرفته گفت: خوشبختانه در حوزه برق وضعیت زیرساخت ها کامل است و مشکلی وجود ندارد.

یگانه ادامه داد: د بخش آب نیز تاکنون بیش از ۷۰ درصد اقدامات اجرایی شامل احداث ۴۷ کیلومتر خط انتقال و دو مخزن ذخیره انجام شده است.

وی گفت: همچنین، خط فیبر نوری تا سایت اصلی مرز کشیده شده است.

وی در خصوص وضعیت دسترسی جاده‌ای افزود: ۱۴ کیلومتر از مسیر اصلی منتهی به مرز را آسفالت‌ریزی کرده‌ایم و مابقی مسیر در وضعیت موجود قرار دارد که نیازمند بهسازی است.

فرماندار ویژه دهلران اضافه کرد: آخر هفته جاری میزبان یک هیئت بلندپایه از کشور عراق خواهیم بود که این امر نشان‌دهنده جدیت طرف عراقی برای آغاز فعالیت است.

یگانه همچنین افزود: در فاز اولیه ۶۰ هکتار زمین به صورت اولیه برای اجرای طرح‌های مربوط به این گذرگاه اختصاص یافته است.

وی افزود: این گشایش مرزی، نویدبخش جهشی در مبادلات تجاری و تردد مسافری استان ایلام به شمار می‌رود، اما موفقیت نهایی آن وابسته به رفع سریع کاستی‌های زیرساختی باقی‌مانده خواهد بود.