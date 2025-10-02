مروی:هنر استاد فرشچیان تجلی ایمان و فضیلت های انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد مروی شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت زندهیاد استاد محمود فرشچیان در بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار شد با اشاره به نقش هنر بهعنوان تجلی ذات الهی و وسیلهای برای شناخت خداوند، اظهار کرد: آثار این استاد بزرگ در زدودن ظلمت، جهل و نادانی از ذهن بشر نقشی بیبدیل دارند.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: هنر نیز همانند خالق جهان، با تصویر و قلم، پاکیزگی، خوبیها و زیباییهای الهی را به نمایش میگذارد و انسان را از تاریکیها و جهالتها رهایی میبخشد.
وی با تأکید بر اینکه این مراسم صرفاً تجلیل از یک فرد نیست، گفت: این بزرگداشت تجلیل از هنر متعهد، خلاق و متعالی است که جلوهای از تجلی ذات الهی به شمار میآید و مسئولیتی سنگین را بر دوش جامعه هنری و فرهنگی میگذارد.
مروی ضمن قدردانی از حضور خانواده استاد فرشچیان اظهار کرد: شاکریم که توفیق داشتیم از هنرمندی فاخر، متعهد و فضیلتمدار یاد کنیم و امیدواریم نام ایشان در تاریخ هنر دینی ایران ماندگار بماند.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: امید است پیشنهاد ثبت آثار و نام استاد فرشچیان در سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی با جدیت پیگیری شود تا ارزشهای اخلاقی، انسانی و هنری همواره حفظ و ترویج شود.
وی در ادامه هنر استاد فرشچیان را زبان عشق و مبارزه با پلیدیها و ظلمتهای جهان معاصر توصیف کرد و افزود: هنر واقعی، تجلی قرآن کریم و زبان نسل بصیر و خردمند است که نگاهی عمیق به خلقت و آسمانها دارد.
مروی یادآور شد: استاد فرشچیان تنها نقاشی ماهر نبود بلکه عارفی مومن و شیفته اهل بیت عصمت و طهارت بود که آثار ماندگارش از جمله طراحی ضریح مطهر حضرت امام رضا (ع)، تابلو عصر عاشورا و ضامن آهو، بیانگر عشق پاکیزه و ایمان عمیق اوست.
تولیت آستان قدس رضوی درباره تابلو عصر عاشورا گفت: این اثر فراتر از یک نقاشی است و مرثیهای عاطفی و حماسی است که مظلومیت و فضیلت را به تصویر میکشد و هر بینندهای را به تأمل وا میدارد.
وی همچنین درباره نقاشی ضامن آهو اظهار کرد: این اثر روایتگر پیوند ناگسستنی بین مردم و امام و جلوهای از مهربانی و امانتداری امام مهربان است.
مروی تأکید کرد: افتخار بزرگ استاد فرشچیان تنها نمایش آثارش در گالریهای معتبر نبود بلکه ماندگاری آثارش در مقدسترین اماکن کشور و در دل مردم است که نشان میدهد هنر زمانی به اوج شکوه میرسد که با ایمان، عرفان و فضیلتهای انسانی همراه باشد.
