۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

آیین بزرگداشت زنده‌یاد استاد فرشچیان در جوار حرم رضوی برگزار می‌شود

مشهد- آیین بزرگداشت زنده‌یاد استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته و نامدار هنر ایران، در جوار حرم مطهر رضوی، برگزار می‌شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت زنده‌یاد استاد محمود فرشچیان، نگارگر برجسته و نامدار هنر ایران، در جوار حرم مطهر رضوی، برگزار می‌شود.

این آیین با حضور جمعی از مقامات و مسئولان کشور و آستان قدس رضوی، خانواده زنده ‌یاد استاد فرشچیان و همچنین اهل فرهنگ و هنر، پنج‌شنبه، دهم مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۸، در تالار شیخ طبرسی (ره) ساختمان بنیاد پژوهش‌های اسلامی این آستان مقدس واقع در دوربرگردان طبرسی حرم مطهر حضرت رضا (ع)، اجرا می‌شود.

این مراسم باهدف گرامیداشت یاد و خاطره این استاد فقید و همچنین پاسداشت از میراث هنری ایشان در مجموعه آستان قدس رضوی، برپا خواهد شد.

