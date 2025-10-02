طالبی: آثار استاد فرشچیان تجسمی از معارف حضرت رضا(ع) و اهل بیت است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمیدطالبی شامگاه پنجشنبه در مراسم یادواره استاد فرشچیان که در بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار شد، این هنرمند برجسته را خادم متواضع و دلداده اهل بیت (ع) معرفی و اظهار کرد: آثار استاد فرشچیان، تجسمی هنری از آموزه‌ها و کلمات گهربار حضرت رضا (ع) و دیگر ائمه معصومین است.

رئیس سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: حضرت رضا (ع) می‌فرمایند رحمت خدا بر بنده‌ای است که امر ما را زنده کند، مقام معظم رهبری در پیام خود به پنجمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) بر ضرورت انتقال درس‌ها و کلمات ائمه معصومین با زبان روز و قابل فهم تأکید کرده‌اند که این زبان روز، زبان هنر است.

وی افزود: آثار استاد فرشچیان در موضوعاتی چون توسل، ضامن آهو، خمسه آل طیب، معراج، شام غریبان و عصر عاشورا کاملاً مطابق با کلام حضرت رضا (ع) طراحی شده و پنجمین ضریح حضرت رضا (ع) نیز اثر ماندگاری است که در راستای احیای امر اهل بیت (ع) و باورهای مذهبی ساخته شده است.

طالبی ضمن اشاره به پیام مقام معظم رهبری درباره تعهد و دینداری استاد فرشچیان بیان داشت: این گوهر ارزشمند هنرمند در خدمت معارف دینی قرار گرفته و آثار جاودانه‌ای را به یادگار گذاشته است.

رئیس سازمان علمی فرهنگی آستان قدس رضوی، اظهار کرد: این جلسه فرصتی مغتنم برای بزرگداشت خادمی متواضع و ارادتمند به اهل بیت (ع) است و حضور در این مراسم، توفیق بزرگی برای علاقه‌مندان به هنر و معارف اهل بیت محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: امید است آثار استاد فرشچیان در موسسه آفرینش‌های هنری آستان قدس رضوی ادامه یافته و بنیادها و دانشگاه‌های مرتبط در تهران و اصفهان نیز به حفظ و گسترش این میراث معنوی کمک کنند.