  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۱

مخبر: لزوم توجه ویژه به توسعه آموزش و پژوهش در هنر نگارگری ایرانی

مخبر: لزوم توجه ویژه به توسعه آموزش و پژوهش در هنر نگارگری ایرانی

مشهد- رئیس فرهنگستان علوم به لزوم توجه ویژه به توسعه آموزش و پژوهش در هنر نگارگری ایرانی اشاره کرد و گفت: دانشگاه استاد فرشچیان زمینه ساز تربیت نسل جدید نگارگری است. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان که در بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار شد، بر اهمیت ترویج هنر نگارگری و حمایت علمی از این هنر تاکید کرد.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به دشواری شناخت کامل هنرمندان بزرگ در زمان حیاتشان گفت: گذر زمان و پژوهش‌های تخصصی زمینه شناسایی بهتر این آثار و شخصیت‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: استاد فرشچیان سال‌ها در پی ایجاد مجموعه‌ای برای تربیت شاگردانی جهت انتقال هنر نگارگری به نسل‌های آینده بود، اما به دلیل کم‌توجهی‌ها با ناامیدی مواجه شد.

مخبر ادامه داد: با پیگیری‌های انجام شده، دانشگاه استاد فرشچیان اکنون فعال است و نظام آموزشی آن بر پایه شاگرد-استادی شکل گرفته است.

رئیس فرهنگستان علوم همچنین بر لزوم حمایت مستمر مسئولان علمی و فرهنگی برای حفظ و گسترش هنر ایرانی اشاره کرد و گفت: امید است هنر استاد فرشچیان و نگارگری ایرانی بیش از پیش در سطح ملی و جهانی شناخته شود.

کد خبر 6609709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها