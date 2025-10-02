مخبر: لزوم توجه ویژه به توسعه آموزش و پژوهش در هنر نگارگری ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر شامگاه پنجشنبه در مراسم بزرگداشت استاد محمود فرشچیان که در بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی برگزار شد، بر اهمیت ترویج هنر نگارگری و حمایت علمی از این هنر تاکید کرد.
رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به دشواری شناخت کامل هنرمندان بزرگ در زمان حیاتشان گفت: گذر زمان و پژوهشهای تخصصی زمینه شناسایی بهتر این آثار و شخصیتها را فراهم میکند.
وی افزود: استاد فرشچیان سالها در پی ایجاد مجموعهای برای تربیت شاگردانی جهت انتقال هنر نگارگری به نسلهای آینده بود، اما به دلیل کمتوجهیها با ناامیدی مواجه شد.
مخبر ادامه داد: با پیگیریهای انجام شده، دانشگاه استاد فرشچیان اکنون فعال است و نظام آموزشی آن بر پایه شاگرد-استادی شکل گرفته است.
رئیس فرهنگستان علوم همچنین بر لزوم حمایت مستمر مسئولان علمی و فرهنگی برای حفظ و گسترش هنر ایرانی اشاره کرد و گفت: امید است هنر استاد فرشچیان و نگارگری ایرانی بیش از پیش در سطح ملی و جهانی شناخته شود.
