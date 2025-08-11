استاد فرشچیان؛ اسطوره هنر اسلامی و رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمهدی حکیمی درباره جایگاه استاد محمود فرشچیان در هنر اسلامی-رضوی میگوید: استاد فرشچیان از شاخصترین چهرههای برجسته هنر ایرانی- اسلامی در حوزه نگارنگری در تاریخ هنر معاصر ایران هستند.
مدیرعامل مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی با اشاره به اینکه زندهیاد استاد فرشچیان نه پیرو گذشتگان، که پایهگذار سبکی نوین در حوزه نگارگری بود، تاکید کرد: یکی از ویژگیهای برجسته آثار استاد این بود که در حوزه نگارگری، سبک منحصر به فرد خود را داشتند نه تنها پیرو ها قدما نبود بلکه آنچه را از گذشتگان آموخته بود در فضای جدید به خلق آثار میپرداخت.
نمونه بارز مکتب هنر رضوی
وی ادامه داد: استاد فرشچیان نمونه بارز مکتب هنر رضوی بود؛ جریانی که مضامین اسلامی را به فرمهای هنری بدیع تبدیل میکند. او نشان داد چگونه میتوان معارف رضوی را به فرم هنری تبدیل کرد و آثاری ماندگار خلق کرد.
حکیمی تاکید کرد: استاد فرشچیان آموخت که هنرمند مسلمان، مقلد گذشتگان نیست، بلکه با تلفیق سنت و نوآوری مترجم مفاهیم قدسی به زبان روزگار خویش است. این همان رسالتی است که مکتب هنر رضوی بر دوش ما نهاده است.
مدیرعامل مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی خاطر نشان کرد: استاد فرشچیان ثابت کرد هنر دینی میتواند همزمان اصیل، نوآورانه و جهانی باشد.
تجلی معارف رضوی در آثار استاد فرشچیان
وی تبدیل مضامین و مفاهیم دینی در فرم هنری را یکی از مهمترین ویژگیهای آثار استاد فرشچیان عنوان کرده و ادامه داد: استاد فرشچیان در آثاری که در فضای دینی خلق کرده، توانسته مضامین و مفاهیم دینی را در فرم هنری، به بهترین وجه نمایان و به منصه ظهور برساند که این امر حاکی از عشق و ارادت ایشان به اهل بیت (ع) و شناخت ایشان از مفاهیم و مضامین دینی و کشف و شهودی است که خداوند برای ایشان فراهم کرد.
حکیمی با اشاره به پیوند آثار استاد فرشچیان با هنر رضوی اظهار کرد: آثار ایشان تجلی معارف و مفاهیم رضوی است؛ به ویژه در اثر معروف «ضامن آهو» و بعد از آن هم در طراحی فوق العاده و بی مانند ضریح مطهر حضرت رضا (ع) به وضوح میتوان دید.
استاد فرشچیان و تداوم جریان نگارگری دینی
مدیرعامل مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی با تاکید بر اینکه استاد فرشچیان با تربیت هنرمندانی برجسته جریان نگارگری دینی را تداوم بخشید، تصریح کرد: استاد فرشچیان به گمان من یکی از چهرههای جریانساز هنری در تاریخ هنر ایرانی- اسلامی و به ویژه در دوره تاریخ معاصراست که با خلق آثاری در حوزه رضوی، ائمه معصومین (ع) و پیامبر گرامی اسلام (ص)، الهام بخش یک جریان هنری به هنرمندان بود و شاگردان زیادی را در این زمینه تربیت کرد که هر کدام آثاری ماندگار در حوزه هنر معاصر در تهران و مشهد خلق کردهاند.
وی تاکید کرد: در آثار دینی هنری استاد فرشچیان، مانند «عصر عاشورا» و «ضامن آهو»، مفاهیم عرفانی نه به شکل انتزاعی، که در قالب «روضههای تصویری» تجلی یافته است.
حکیمی ادامه داد: این آثار از برجستهترین آثار استاد فرشچیان هستند. در اثر «عصر عاشورا» وقتی مقابل آن میایستید شما یک روضه مجسم میبینید و این قدرت یک هنرمند است که بتواند مضامین دینی را به فرم هنری تبدیل کند. تابلوهایی مانند «عصر عاشورا» و «ضامن آهو» روضههای تصویری هستند که مفاهیم عمیق عاشورا و معارف رضوی را بیواسطه به مخاطب انتقال میدهد.
مدیر عامل مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی یادآور شد: خلق آثاری همچون «عصر عاشورا»، «ضامن آهو» و طراحی ضریح امام رضا (ع) و امام حسین (ع) آن هم بدون دریافت دستمزد، نماد وارستگی و وقف هنر به ساحت اهلبیت (ع) بود، فرشچیان ثابت کرد هنر دینی میتواند همزمان اصیل، نوآورانه و جهانی باشد.
وی تصریح کرد: استاد فرشچیان با وقف زندگیاش بر خلق آثاری که تجلیگاه معارف رضوی بودند، نام خود را به عنوان (خادم هنرمند حرم رضوی در تاریخ هنر ایران جاودانه ساخت که امروز موزه آستان قدس با نگهداری آثار فاخر او، پیوند ناگسستنی ایمان و هنر را به نمایش گذاشته است.
