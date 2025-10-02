وابستگی بالای کشور، صنعت گاز را حساس کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی امروز (پنجشنبه) در همایش هم‌اندیشی مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی با موضوع ورود به فصل سرد، از تلاش‌های بی‌وقفه همکاران شرکت ملی گاز ایران به‌ ویژه در عبور از چالش‌های سال گذشته قدردانی و اظهار کرد: اهمیت اولویت‌بندی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و هماهنگی بیشتر با استانداری‌ها برای مدیریت ناترازی انرژی بسیار بالا است.

وی به یادآوری شرایط ویژه سال گذشته پرداخت و گفت: سال گذشته در حالی وارد فصل سرد شدیم که آمادگی کامل برای ورود به آن وجود نداشت. شرایط خاص دوران گذار از یک دولت قبل به دولت جدید به همراه کمبود منابع، سطح بسیار پائین مخازن سوخت مایع، تأخیر در انجام تعمیرات اساسی، کار را پیچیده‌تر کرده بود. با این حال، وزارت نفت، شرکت ملی گاز و به ویژه مدیران و کارکنان شرکت‌های گاز استانی، در مواجهه با این شرایط به نحو مناسب عمل کردند. این همت و تلاش، نماد آبرومندی و همت این شرکت است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه شرکت‌های گاز استانی مانند مجریان صدا و سیما عمل می‌کنند و پشت صحنه کارهای فراوانی انجام می‌شود، افزود: در نهایت نگاه بینندگان و ناظران به شما است. مانند یک برنامه زنده با چالش‌های مختلف مواجه بودید، اما توانستید آن را به خوبی مدیریت و پایداری گازرسانی را به طور مؤثر حفظ کنید. امیدوارم همیشه با همین عزت و افتخار عمل کنید.

توکلی ادامه داد: آبرومندی که امروز شاهد آن هستیم، نتیجه سلسله اتفاق‌ها و تلاش‌های بی‌وقفه کسانی است که در زنجیره گازرسانی کشور نقش دارند. گازهای استانی، همانند ویترین شرکت ملی گاز ایران، به‌طور مستمر در خدمت مردم و در خط مقدم قرار دارند.

وی با تأکید بر اهمیت تصمیم‌گیری‌های دقیق در شرایط بحرانی، گفت: در هر بحران، تصمیم‌های دشوار و پیچیده‌ای باید گرفته شود. هیچ تصمیمی بدون هزینه نیست اما موضوع مهم، اتخاذ تصمیم در زمانی است که کمترین هزینه را به دنبال داشته باشد.

معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه در مدیریت بحران، زمان طلایی تصمیم مهم است و باید از آن به‌ درستی استفاده کرد، افزود: همکاران عزیز این موضوع را به‌ خوبی درک کردند و در شرایط سخت، تصمیم‌های درست و به موقع گرفتند.

توکلی گفت: اگر بخواهیم تمامی مشکلات را همزمان رفع کنیم، به هیچ کدام به‌طور کامل رسیدگی نخواهیم کرد. کاری که شرکت ملی گاز انجام داد، اولویت‌بندی مسائل بود. شما با شجاعت و دقت، اولویت‌ها را تشخیص دادید و این موفقیت نتیجه همان اولویت‌بندی درست است. ناترازی انرژی یکی از مشکلات جدی است که باید بر مبنای واقعیت بررسی و برای آن اقدام شود.

وی با بیان اینکه هماهنگی با استاندارها و مقام‌های محلی، کمک می‌کند تا زمان بحران همه نهادها و ارگان‌ها مشترک عمل کنند، اظهار کرد: لازم است، نشست‌های تخصصی و کمیته‌های انرژی از قبل برگزار شود تا در زمان نیاز، همه مشکلات به سرعت حل شود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به مشکلات زیرساختی و نیاز به بهبود راندمان، گفت: در طراحی تجهیزات باید به هزینه گاز و مسائل پیامدهای محیط زیستی توجه شود. متأسفانه هنوز بخشی از صنایع به راندمان انرژی یا برچسب انرژی تجهیزات در زمان تأمین، توجه نمی‌کنند و مصرف سوخت و اثرات زیست‌محیطی را در اولویت تصمیم نمی‌گذارند. این بی‌توجهی‌ها در بلندمدت به ضرر همه تمام می‌شود.

توکلی تصریح کرد: شرکت ملی گاز ایران افزون بر رسالت خود، در حال اجرای پروژه‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف گاز است. یکی از این پروژه‌ها، استفاده از بخاری‌های راندمان بالا و کنترل هوشمند موتورخانه‌ها است که به کاهش هدررفت انرژی کمک می‌کند. همچنین این شرکت در حال ایجاد سیستم‌های پایش و بهینه‌سازی مصرف گاز در سطح کشور است.

وی گفت: امیدوارم با تلاش‌های مستمر و همت تمامی همکاران در سراسر کشور، بتوانیم خدمات گازرسانی را به صورت پایدار و ایمن به مردم شریف کشورمان ارائه دهیم. هیچ کاری ارزشمندتر از گازرسانی به مردم نیست و این تلاش‌ها در نهایت به رفاه و آسایش مردم منجر می‌شود.

معاون وزیر نفت یادآور شد: تلاش‌های شما در شرایط سخت و بحران‌های مختلف، نشان‌دهنده قدرت و توانمندی شرکت ملی گاز ایران است. امیدوارم با توفیق الهی و همت جمعی، امسال نیز بتوانیم همچنان درخشان‌تر از گذشته عمل کرده و خدمات بهتری به مردم ارائه دهیم.