به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:
«انّا لله و انّا الیه راجعون
با اندوه عمیق و تاسف فراوان، به اطلاع میرساند در حادثهای که بعد از ظهر امروز دهم مهرماه در یکی از آزمایشگاههای دانشکدگان فنی دانشگاه تهران رخ داد، دانشجوی عزیز و فرهیخته دانشگاه، «مهندس محمد امین کلاته» درگذشت و خانواده بزرگ دانشگاه تهران و جامعه دانشگاهی کشور را داغدار کرد.
ضایعه درگذشت این دانشجوی عزیز و فرهیخته را نخست به خانواده داغدار ایشان و سپس به همه دانشجویان گرامی، استادان و دانشگاهیان تسلیت گفته و برای روح آن دانشجوی عزیز، رحمت و غفران واسعه الهی مسئلت مینماییم.
متاسفانه در این حادثه دو دانشجوی دیگر دانشگاه، مهندس فاطمه کفاش و مهندس رضا پارسی نیز مصدوم شدند که بلافاصله به بیمارستان اعزام شده و هماکنون تحت مراقبت پزشکی ویژه هستند. برای این دو دانشجوی عزیز نیز آرزوی شفای عاجل داریم.
علل و دلایل بروز این حادثه، از لحظات اولیه، توسط تیمهای مختلف از دستگاههای مسئول، در دست بررسی است و به محض مشخصشدن، اطلاعرسانی خواهد شد».
نظر شما