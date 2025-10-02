  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۲

علل حادثه انفجار دانشگاه تهران اطلاع‌رسانی می‌شود؛ اسامی مصدومان

هیئت رئیسه دانشگاه تهران در پیامی درگذشت دانشجوی دانشکدگان فنی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

«انّا لله و انّا الیه راجعون

با اندوه عمیق و تاسف فراوان، به اطلاع می‌رساند در حادثه‌ای که بعد از ظهر امروز دهم مهرماه در یکی از آزمایشگاه‌های دانشکدگان فنی دانشگاه تهران رخ داد، دانشجوی عزیز و فرهیخته دانشگاه، «مهندس محمد امین کلاته» درگذشت و خانواده بزرگ دانشگاه تهران و جامعه دانشگاهی کشور را داغدار کرد.

ضایعه درگذشت این دانشجوی عزیز و فرهیخته را نخست به خانواده داغدار ایشان و سپس به همه دانشجویان گرامی، استادان و دانشگاهیان تسلیت گفته و برای روح آن دانشجوی عزیز، رحمت و غفران واسعه الهی مسئلت می‌نماییم.

متاسفانه در این حادثه دو دانشجوی دیگر دانشگاه، مهندس فاطمه کفاش و مهندس رضا پارسی نیز مصدوم شدند که بلافاصله به بیمارستان اعزام شده و هم‌اکنون تحت مراقبت پزشکی ویژه هستند. برای این دو دانشجوی عزیز نیز آرزوی شفای عاجل داریم.

علل و دلایل بروز این حادثه، از لحظات اولیه، توسط تیم‌های مختلف از دستگاه‌های مسئول، در دست بررسی است و به محض مشخص‌شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد».

کد خبر 6609658
سعدانه طباطبایی نیا

