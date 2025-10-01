پایداری شبکه گاز کشور حاصل ایثار امدادگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی سهشنبه (هشتم مهر) در آیین گرامیداشت روز امداد گاز به مناسبت ۱۹۴ اٌمین روز سال با اشاره به گستردگی ۴۷۰ هزار کیلومتر خطوط گاز و بیش از ۳۰ میلیون مشترک در کشور اظهار کرد: شبکه گاز ایران از نظر وسعت، تنوع مشترک و ساختار در جهان بینظیر است و پایداری این شبکه منحصر بهفرد تنها با فداکاری و تعهد امدادگران امکانپذیر میشود.
وی با اعلام اینکه این باور در جنگ ۱۲ روزه بهخوبی اثبات شد، افزود: همکارانمان در سراسر کشور بهویژه استان تهران و ستاد بحران، شبانهروز تلاش کردند تا حادثهای ثانویه رخ ندهد و آسیبی به شبکه وارد نشود. آنان اجازه ندادند این نعمت الهی، به نقمت تبدیل شود.
عیار غیرتمندی امدادگران در شرایط بحرانی آشکار میشود
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در شرایط بحرانی، عیار اصالت و غیرتمندی امدادگر آشکار میشود، گفت: در آن روزهای سخت، بسیاری از مردم ناچار به ترک تهران شدند و طبیعی بود که نگرانیها افزایش پیدا کند؛ اما امدادگران در محل کار و عملیات ماندند، در حالیکه خانوادههایشان در خانه نگران بودند و خودشان نیز زیر فشار روانی مضاعف قرار داشتند.
توکلی با تشکر از مدیران و کارکنان صنعت گاز ادامه داد: همکاری و تلاش شماست که شرکت ملی گاز ایران را پایدار نگاه داشته و ارزش افزوده واقعی برای این صنعت ایجاد میکند؛ از این رو لازم است توجه ویژهای به تکتک بهرهبرداران، اعم از امدادگران، گازبانها و …. داشته باشیم؛ چراکه موفقیت و پایداری شبکه وابسته به کار و دقت آنها است.
وی با اشاره به اینکه شرکت ملی گاز ایران در طول جنگ ۱۲ روزه در معرض بیشترین آسیب قرار گرفت، تصریح کرد: اما شبکه گاز در سطح کشور با حماسهآفرینی کارکنان، حتی چشمکی هم نزد و پایدار باقی ماند. وزیر نفت نیز بعد از حادثه در بازدید سرزده ریاستجمهوری از وزارت نفت با بیان افتخارات همکاران در شرکت ملی گاز ایران به این موضوع تأکید ویژه داشت.
همواره هوشیار باشید
معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه امدادگران گاز باید چشم و گوش و سفیران شرکت باشند، گفت: شرکت ملی گاز ایران دوره توسعه خود را پشت سر گذاشته و اکنون مهم است که تجهیزات و تأسیسات با عشق و تعهد کارکنان مراقبت شود. نکته اساسی آن است که همواره هوشیار باشید و اجازه ندهید تجهیزات حیاتی آسیب ببینند؛ برای این منظور، امدادگران باید در زمان طلایی سریع و دقیق در محل حاضر شوند تا امنیت و پایداری شبکه حفظ شود.
توکلی با آرزوی خیر و برکت برای خانوادهها و همکاران امدادگر افزود: در شرکت ملی گاز ایران موظف هستیم آرامش، آسایش و امنیت مردم را حفظ کنیم. انشاءالله زندگی شما پرثمر، عزتمند، با برکت و سالم باشد. لحظه به لحظه این فرصت، بازگشت مثبت و خیر برای زندگیتان خواهد داشت و مشکلات نیز با تدبیر و مدیریت علمی و عمل دقیق، قابل حل است.
توکلی با ابراز امیدواری به امدادگران گفت: در قلب یکی از مهمترین زیرساختهای اساسی کشور قرار دارید و هر روزی که به این مردم خدمت میکنید، برای خود خیر و برکت جمع میکنید. تلاشهای شما بهطور مستقیم بر امنیت و رفاه مردم تأثیرگذار است.
