مدیرعامل شرکت ملی گاز: برای زمستان فرصت خطا نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت گاز ایران در نخستین جلسه هماهنگی سوخت زمستانی سال 1404 که با حضور مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار داشت: بی‌تردید تحقق این انتظار، تنها با همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌ها ممکن است؛ چراکه عیار واقعی مدیریت، هم‌افزایی و کار جمعی است، نه نگاه بخشی و جزیره‌ای.

وی در این نشست با اشاره به تجربه ارزشمند مدیریت سوخت در زمستان گذشته، گفت: با وجود چالش‌های متعدد، عملکرد سال گذشته در تأمین سوخت زمستانی تجربه‌ای موفق بود. علت اصلی این موفقیت، همکاری نزدیک استان‌ها با استانداران، معاونان عمرانی و برگزاری منظم جلسات کمیته‌های انرژی بود که منجر به هماهنگی نرم‌افزاری و تصمیم‌گیری‌های یکپارچه شد و از بروز نگاه‌های بخشی و منطقه‌ای جلوگیری کرد.

توکلی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های استانی، تأکید کرد: خواهش من از مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی این است که از ظرفیت استانداران و مجموعه‌های استانی حداکثر بهره را ببرند.

معاون وزیر نفت در امور گاز افزود: بازخوردی که از استان‌ها و همکاران دریافت کرده‌ام نشان می‌دهد برگزاری جلسات مشترک وزارت کشور و ورود استانداران به موضوع انرژی بسیار مؤثر بوده است. خوشبختانه امروز همه به این درک رسیده‌اند که انرژی یک مسئله ملی است، نه بخشی یا محلی و مدیریت آن، نیازمند نگاه کلان و هماهنگ!

فرصت اشتباه کردن نداریم!

وی با اشاره به تفاوت ماهوی فعالیت شرکت ملی گاز ایران با سایر شرکت‌ها توضیح داد: توجه داشته باشید که اگر مثلاً یک پالایشگاه نفتی در تأمین یا انتقال سوخت مایع با توقف مواجه شود، می‌تواند تا حدی با استفاده از ذخایر یا ظرفیت خطوط لوله، شرایط را مدیریت کند. اما در صنعت گاز، به‌دلیل محدودیت ذخیره‌سازی و ماهیت پیوسته شبکه، هیچ‌گونه توقفی قابل جبران نیست.

توکلی تأکید کرد: از پالایشگاه‌های گازی و ایستگاه‌های تقویت فشار گرفته تا خطوط انتقال و توزیع، همه اجزای این شبکه باید در نهایت پایداری فعالیت کنند، زیرا کوچک‌ترین اختلال می‌تواند تأثیر ملی و حتی فراملی داشته باشد. تفاوت شرکت ملی گاز با بسیاری از شرکت‌های دیگر در همین نکته است؛ ما فرصت اشتباه کردن نداریم.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب در اجرای برنامه‌های تعمیراتی تأکید کرد: امسال یکی از سال‌های موفق ما در حوزه تعمیرات اساسی بود. برنامه‌ریزی دقیق موجب شد که تعمیرات فازهای ۲ و ۳ و همچنین فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی به‌موقع انجام شود. این در حالی است که در شرایط عادی، اجرای چنین پروژه‌هایی نیازمند مصرف حجم بالایی از گازوئیل بود، اما با تدابیری که اندیشیده شد و هماهنگی‌هایی که صورت گرفت، توانستیم بدون افزایش مصرف سوخت مایع، این تعمیرات را پیش ببریم.

به گفته توکلی، امسال در کل زنجیره از پالایش تا انتقال و توزیع، شاهد شکل‌گیری نگاهی یکپارچه و هماهنگ میان مجموعه‌های مختلف صنعت گاز و وزارت نفت بودیم. به‌جای نگاه بخشی، اکنون هم‌افزایی و همکاری واقعی شکل گرفته و همین امر، عامل اصلی موفقیت در تأمین پایدار گاز کشور است.

مردم در اولویت نخست؛ قدردانی از تلاش جهادگران گاز در میدان عمل

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر نقش مردم در همه تصمیم‌ها و برنامه‌های این صنعت گفت: در تمام شرایط سخت، اول مردم، دوم مردم و سوم هم مردم اولویت ما هستند. تدبیر و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف، همراه با لطف خداوند، باعث شد علی‌رغم همه دشواری‌ها، شبکه گاز کشور بدون وقفه به کار خود ادامه دهد.

وی افزود: به گفته وزیر نفت، در یکی از روزهای بحرانی جنگ، کشور با کمبود ۹۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه شد، اما حتی در آن شرایط نیز شبکه گاز کشور چشمک نزد. این نتیجه انسجام، تلاش و همدلی تمام همکاران از پالایشگاه تا انتقال و توزیع است.

توکلی با تقدیر ویژه از عملکرد استان‌ها گفت: از مدیران و کارکنان شرکت‌های گاز استانی که در شرایط سخت زمستان گذشته با مدیریت دقیق مانع بروز بحران شدند، صمیمانه تشکر می‌کنم. این موفقیت حاصل تلاش همکاران امدادگر، نیروهای تعمیرات و کارکنان فنی در میدان است؛ کسانی که با تعلق خاطر و تعصب سازمانی مثال‌زدنی، در خط مقدم پایداری شبکه گاز ایستادند.

مدیریت صادقانه؛ میراث ماندگار هر مدیر

توکلی در ادامه، خاطرنشان کرد: هیچ صندلی و مقامی ماندگار نیست. همه ما آمده‌ایم تا مدتی خدمت کنیم و بعد برویم. مهم این است که در همان مدتی که هستیم، صادقانه، شفاف و مردانه کار کنیم.

وی در ادامه، افزود: اگر توان انجام کاری را داریم، با تمام قوا انجام دهیم و اگر محدودیتی وجود دارد، صادقانه با همکاران در میان بگذاریم. این صداقت، خود، بهترین شیوه مدیریت است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت مسئولیت‌پذیری در همه سطوح مدیریتی، گفت: استمرار خدمات صادقانه و بی‌چشم‌داشت به مردم، جوهره کار در شرکت ملی گاز است؛ خدمتی که ارزش آن فراتر از هر تقدیرنامه و تشویق اداری است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این‌که هر مدیر باید به اندازه صندلی و مسئولیت خود پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: گاهی افراد بسیار شریف، باتجربه و باهوش هستند اما از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند؛ در حالی‌که مدیریت واقعی یعنی پذیرش کامل مسئولیت در حوزه مأموریت فرد.

خدمت و محبت؛ سرمایه ماندگار

وی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا این مسیر خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم عزیز کشورمان تداوم پیدا کند. مردم از ما انتظار دارند خدمات باکیفیت و مستمر دریافت کنند؛ همان‌طور که هر کارمندی انتظار دارد حقوق و مزایای خود را به‌موقع دریافت کند، یا وقتی در شرایط سخت و مأموریت‌های طولانی قرار می‌گیرد، حمایت و قدردانی شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز تأکید کرد: همان‌طور که کارکنان از ما انتظار احترام و حمایت دارند، مردم نیز حق دارند از ما رفتار مسئولانه، صادقانه و با محبت ببینند. اگر در شرکت ملی گاز بتوانیم تنها یک اصل را نهادینه کنیم ــ این‌که هر خدمت را با نیت محبت و بدون چشم‌داشت انجام دهیم ــ قطعاً ارزش آن از صدها تقدیرنامه رسمی بیشتر است.

توکلی با اشاره به اهمیت آمادگی عملیاتی، خطاب به مدیران عامل شرکت‌های گاز استانی گفت: با توجه به شرایط کشور، از تمام جهات باید در آمادگی کامل باشیم؛ اگر پروژه‌های تعمیراتی هنوز باقی مانده، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شوند تا با شروع فصل سرما، هیچ نقطه‌ای از شبکه دچار اختلال نشود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان، اظهار امیدواری کرد: هدف ما تنها تأمین انرژی نیست، بلکه اطمینان و آرامش مردم در شرایط سخت، معیار اصلی عملکرد ماست؛ هدف ما خدمت صادقانه و بی‌چشم‌داشت به مردم است؛ هر کاری که با صداقت و تلاش انجام شود، بزرگ‌ترین سرمایه و ماندگارترین دستاورد شرکت ملی گاز محسوب می‌شود.