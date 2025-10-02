خلیفه اصل: امیدواریم مشکلات مالی تیم استقلال خوزستان حل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی استقلال خوزستان پس از دیدار امشب با فجر شهید سپاسی با اشاره به اینکه از تیم فجر سپاسی شناخت کافی داشتیم، گفت: تیم ما توانست در خانه حریف، تیم فجر راشکست دهد و سه امتیاز مهم را به دست آورد.

وی از تلاش‌ها و زحمات بازیکنان و همکاران تشکر کرد و با اشاره به استراتژی‌های تیم و شناخت کافی از سبک بازی فجر سپاسی، گفت: تیم ما با تحلیل دقیق، موفق شد با بازی‌سازی از عقب و پاس‌های پشت مدافعان به گل رسید.

خلیفه همچنین به نقش تماشاگران شیرازی در روند بازی اشاره کرد و درباره حساسیت بازی گفت: تیم در نیمه اول فرصت‌های زیادی داشت و اگر دقت بیشتری می‌کرد، نتیجه بهتری رقم می‌خورد.

سرمربی استقلال خوزستان همچنین از تلاش و تمرکز بازیکنان در شرایط سخت و جوانگرایی تیم، قدردانی کرد و گفت: میانگین سنی تیم ۱۹ سال است و بازیکنان جوان با تجربه و شخصیت بالا در کنار هم تیم را ساخته‌اند.

وی همچنین درباره وضعیت فوتبال کشور و ضعف سیستم و کیفیت بازیکنان صحبت کرد و اظهار داشت: شرایط زمین‌های تمرین و امکانات باید بهتر شود تا فوتبال ما رشد کند.

خلیفه همچنین به مشکلات مالی باشگاه اشاره کرد و افزود: شرکت گروه ملی و بانک ملی قول داده‌اند که در چند روز آینده این مشکلات حل شود.