استقلال خوزستان اولین شکست فجرسپاسی را رقم زد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و استقلال خوزستان در هفته ششم لیگ برتر امروز پنجشنبه ۱۰ مهر و از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود شاگردان امیر خلیفه‌اصل خاتمه یافت. محمود مطلق‌زاده برای فجرسپاسی و محمدرضا مهدی زاده و محمدحسین زواری برای استقلال خوزستان در این بازی گلزنی کردند.

در نیمه نخست بازی با جدیت و موقعیت‌های متعددی از سوی هر دو تیم دنبال شد. شاگردان امیر خلیفه‌اصل در استقلال خوزستان و بازیکنان تحت هدایت پیروز قربانی در فجرسپاسی تلاش زیادی برای رسیدن به گل داشتند و بارها دروازه یکدیگر را تهدید کردند.

با وجود موقعیت‌های پرتعداد، این تیم فجرسپاسی بود که در واپسین لحظات نیمه نخست به گل رسید. در دقیقه یک وقت‌های اضافه ۱+ ۴۵، محمود مطلق‌زاده با شوتی زمینی و دقیق از پشت محوطه جریمه موفق شد دروازه استقلال خوزستان را باز کند تا فجر با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

در نیمه دوم، استقلال خوزستان برای جبران نتیجه از همان ابتدای کار فشار زیادی را روی دروازه فجرسپاسی وارد کرد. این تلاش‌ها در دقیقه ۴۸ به ثمر نشست؛ جایی که محمدرضا مهدی‌زاده موفق شد دروازه فجر را باز کند. هرچند در ابتدا این گل مردود اعلام شد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR، گل تأیید شد و بازی به تساوی یک بر یک رسید.

پس از این گل، شاگردان امیر خلیفه‌اصل حملات خود را شدت بخشیدند و در دقایق پایانی مزد برتری خود را گرفتند. در دقیقه ۸۹، روی دفع ناقص مدافع فجرسپاسی، توپ به محمدحسین زواری رسید و او توانست برای دومین بار دروازه حریف را باز کند تا استقلال خوزستان با نتیجه ۲ بر یک پیروز میدان شود.

با کسب سه امتیاز بازی، استقلال خوزستان با ۸ امتیاز موقتا در رده دوم قرار گرفت و فجرسپاسی ۶ امتیازی باقی ماند، همچنین این بازی اولین شکست پیروزی قربانی با فجرسپاسی در فصل بیست و پنجم لیگ برتر بود.