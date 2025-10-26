https://mehrnews.com/x39qqR ۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹ کد مطلب 6634935 استانها فارس استانها فارس ۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹ حال و هوای ورزشگاه پارس شیراز پیش از بازی فجر سپاسی و استقلال تهران شیراز- در این فیلم، حال هوای ورزشگاه پارس شیراز، پیش از بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران را مشاهده میکنید. دریافت 48 MB کد مطلب 6634935 کپی شد مطالب مرتبط قربانی:تصمیمات سلیقهای فدراسیون لذت تماشای فوتبال را کم کرده است ترکیب فجر شهید سپاسی مقابل استقلال اعلام شد احتمال میزبانی از دربی پایتخت در ورزشگاه پارس شیراز لیگ برتر فوتبال- فجر شهید سپاسی و استقلال خوزستان لیگ برتر فوتبال - فجر شهید سپاسی و استقلال تهران پیروز قربانی: استقلال خوزستان را دست کم گرفته و شکست خوردیم پیروز قربانی: اشتباه بچگانه باعث پنالتی دادن به استقلال شد خلیفه اصل: امیدواریم مشکلات مالی تیم استقلال خوزستان حل شود باشگاه فجر شهید سپاسی از هواداران این تیم عذرخواهی کرد برچسبها ورزشگاه پارس شیراز لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز تیم فوتبال استقلال تهران
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