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۴ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

حال و هوای ورزشگاه پارس شیراز پیش از بازی فجر سپاسی و استقلال تهران

حال و هوای ورزشگاه پارس شیراز پیش از بازی فجر سپاسی و استقلال تهران

شیراز- در این فیلم، حال هوای ورزشگاه پارس شیراز، پیش از بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6634935

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    نظرات

    • سعید IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      هوادارای استقلال ساعت 6صبح بدون بلیت اومدن ورزشگاه

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