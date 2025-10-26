حال و هوای ورزشگاه پارس شیراز پیش از بازی فجر سپاسی و استقلال تهران

شیراز- در این فیلم، حال هوای ورزشگاه پارس شیراز، پیش از بازی فجر شهید سپاسی و استقلال تهران را مشاهده می‌کنید.