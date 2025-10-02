  1. ورزش
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

پیروزی یک نیمه‌ای فجرسپاسی مقابل استقلال خوزستان

تیم فوتبال فجرسپاسی در نیمه اول موفق شد استقلال خوزستان را شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و فجرسپاسی در نیمه نخست با جدیت و موقعیت‌های متعددی از سوی هر دو تیم دنبال شد. شاگردان امیر خلیفه‌اصل در استقلال خوزستان و بازیکنان تحت هدایت پیروز قربانی در فجرسپاسی تلاش زیادی برای رسیدن به گل داشتند و بارها دروازه یکدیگر را تهدید کردند.

با وجود موقعیت‌های پرتعداد، این تیم فجرسپاسی بود که در واپسین لحظات نیمه نخست به گل رسید. در دقیقه یک وقت‌های اضافه ۱+ ۴۵، محمود مطلق‌زاده با شوتی زمینی و دقیق از پشت محوطه جریمه موفق شد دروازه استقلال خوزستان را باز کند تا فجر با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

