خلیفه اصل: مقابل فجر سپاسی باید تاکتیکی بازی کرد

شیراز-سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: باید مقابل فجر شهید سپاسی شیراز بازی تاکتیکی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلیفه اصل در خصوص دیدار دیدار استقلال خوزستان و فجر شهید سپاسی شیراز گفت: فجر شهید سپاسی شیراز یکی از تیم های هوب لیگ برتر است و باید با نگاه تاکتیکی به دیدار این تیم رفت.

وی ادامه داد: تیم استقلال خوزستان با آماده کامل به مصاف فجر شهید سپاسی شیراز خواهت رفت و این دیدار میتواند یکی از دیدار های مهم هفته ششم باشد.

گفتنی است سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان به علت تاخیر در پرواز به نشست خبری دیدار نرسید و فایل صوتی سرمربی تیم استقلال خوزستان در اختیار رسانه ها قرار گرفت.

