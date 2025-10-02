پیروز قربانی: استقلال خوزستان را دست کم گرفته و شکست خوردیم

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی شامگاه پنجشنبه در نشست خبری بعد از بازی فجرشهید سپاسی و استقلال خوزستان ضمن عذرخواهی از هواداران تیم فجر بابت باخت در برابر استقلال خوزستان گفت: ما تیم استقلال خوزستان را دست کم گرفته بودیم و این دست کم گرفتن منجر به تحلیل نادرست، استراتژی اشتباه و ارنج نادرست شد که در نهایت منجر به شکست تیم فجر سپاسی شد.

وی ادامه داد: تیم فجر باید بیشتر روی مسائل روحی، روانی و تاکتیکی کار کند و از ضعف‌های خود آگاه باشد.

سرمربی تیم فجر شهید سپاسی شیراز افزود: این شکست باید دیر یا زود اتفاق می‌افتاد و وظیفه خودم می‌دانم که نقاط ضعف تیم را مخصوصاً در زمینه تمرینات گلزنی و توسعه فنی برطرف کنم زیرا مشکل اصلی فوتبال ایران در نبود تمرینات موثر و ضعف در ایجاد موقعیت‌های گل است.

قربانی مقایسه‌ای با بازیکنان اروپایی مانند لواندوفسکی انجام داد و گفت: در فوتبال ایران، بازیکنان نیازمند تمرین و آموزش بیشتر در زمینه گل زنی هستند.

وی همچنین به مشکلات در روند بازی و بارگذاری زیاد در ویدئوهای ویدئویی (VAR) اشاره کرد و ادامه داد: معتقدم که این مسائل باعث کاهش کیفیت بازی و از بین رفتن روح فوتبال شده است.

سرمربی تیم فجر شهید سپاسی با تبریک به تیم استقلال خوزستان بابت این برد تصریح کرد: تیمش در این بازی تلاش کافی نکرده است و باید بیشتر تمرکز و تلاش کند و باید از این شکست درس بگیرد و برای آینده بهتر برنامه‌ریزی کند.