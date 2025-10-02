وزیر میراث فرهنگی وارد اهواز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری پنجشنبه شب در بدو ورد به اهواز گفت: از سال قبل تاکنون هزار و ۸۶۰ پروژه با هزینه ۴۴ هزار میلیارد تومان در سراسر کشور افتتاح شده است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: اخیراً در تهران همزمان ۱۶۸ پروژه به بهره‌برداری رسید که اقدامات دولت جهت توسعه زیرساخت‌های گردشگری را به خوبی نشان می‌دهد و مجموعاً دو هزار و ۷۰۰ پروژه با سرمایه‌گذاری ۸۳۸ هزار میلیارد تومان فعال است.

صالحی امیری اشاره کرد: خوزستان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی گردشگری ایران، تمامی ظرفیت‌های ایران زمین از جمله گردشگری دریایی، کشاورزی و تمدنی را در خود جای داده است و با همراهی استاندار سخت‌کوش استان، حرکت جدی برای توسعه گردشگری در این استان آغاز شده است.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه گردشگری دریایی مانند ورود کشتی‌های مسافری به خرمشهر نقطه شروعی برای رونق گردشگری دریا است که با تأکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد دریا هم‌سویی دارد.

وزیر میراث فرهنگی با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی شمال خوزستان در شوشتر، دزفول و شوش اظهار داشت: این مناطق از قطب‌های تمدنی کشور به شمار می‌روند که در کنار گردشگری کشاورزی متنوع استان، فرصت‌های بی‌نظیری برای توسعه ایجاد کرده‌اند.

صالحی امیری اعلام کرد: تصویب دولت برای ایجاد تاسیسات گردشگری در حاشیه سدها و رودخانه‌ها، به خصوص رود کارون و شهر اهواز که مورد تأکید رئیس جمهور قرار گرفته، نقطه عطفی در توسعه این بخش است.

وی همچنین تاکید کرد: گردشگری دفاع مقدس حوزه‌ای بی‌پایان است که با ثبت یادمان‌های جنگ تحمیلی، تاریخ مقاومت و شهادت به نسل‌های آینده منتقل خواهد شد.

صالحی امیری افزود: قرابت خوزستان به خلیج فارس و کشورهای همسایه فرصتی برای توسعه گردشگری خانوادگی و عبور گردشگران با خودرو فراهم کرده است و توافق‌هایی با عراق برای فعال کردن مرزهای مشترک و توسعه گردشگری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است گردشگران خانواده‌ها بتوانند از آبادان و خرمشهر با کشتی به کشورهای همسایه سفر کنند تا تجربه گردشگری دریایی به طور جدی تقویت شود.

وزیر میراث فرهنگی همچنین به ظرفیت‌های صنایع‌دستی و میراث فرهنگی ناملموس استان اشاره کرد و گفت: این صنایع جذاب و زنده امکان صادرات دارند و ثبت میراث ناملموس مانند موسیقی در دستور کار قرار دارد.

صالحی امیری تأکید کرد: هدف نهایی این فرآیند ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در خوزستان است تا تصویر استان تنها محدود به نفت و فولاد نباشد و فرهنگ و هنر جایگاه برجسته‌ای پیدا کنند.

وی در پایان با ابراز قدردانی از همگرایی و وفاق در استان خاطرنشان کرد: این رویکرد که مورد تأکید رئیس جمهور است، زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتر خواهد بود و سلام ویژه رئیس جمهور را به مردم خوزستان ابلاغ می‌کنم.