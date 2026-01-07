به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز چهارشنبه با اشاره به نشست برگزار شده با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: توسعه گردشگری یکی از اولویتهای مهم خوزستان است و برنامهریزی برای احیای سواحل کارون و اروند و ارتقای جزیره مینو به یک مقصد اصلی گردشگری با جدیت دنبال میشود.
وی خطاب به سیدرضا صالحیامیری افزود: ایجاد بستر مناسب و تسهیلگری برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، بهویژه در پروژههای گردشگری ساحلی، ضرورتی راهبردی برای شکوفایی ظرفیتهای استان به شمار میرود.
استاندار خوزستان همچنین آمادگی کامل استان برای میزبانی باشکوهتر از جشنواره چندرسانهای میراثفرهنگی را اعلام کرد و بر ضرورت تقویت زیرساختها و هماهنگی دستگاههای اجرایی تأکید داشت.
در ادامه این دیدار، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تقدیر از نگاه حمایتی مدیریت استان گفت: اقدامات انجامشده در خوزستان در حوزه توسعه گردشگری، صیانت از میراثفرهنگی و تقویت صنایعدستی ارزشمند است و میتواند زمینهساز رشد پایدار گردشگری در این استان باشد.
