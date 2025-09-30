مادورو: گویا جنگ جهانی سوم آغاز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا اعلام کرد که به نظر می رسد که جنگ جهانی سوم با سناریو تهدیدهای ناتو علیه روسیه، کشتار جمعی در غزه و همچنین تهدید کشورهای عربی، ایران، ونزوئلا و چین آغاز شده است.
مادورو همچنین گفت: مشورتها برای اعلام وضعیت اضطراری ناشی از تهدید خارجی در ونزوئلا آغاز شده است؛ اقدامی که در صورت حمله احتمالی آمریکا، به او اجازه خواهد داد تدابیر دفاعی و امنیتی ویژهای برای حفاظت از کشور اتخاذ کند.
وی افزود: مردم ما امروز بیش از هر زمان دیگری آمادهاند.
آنها اعتماد به نفس بیشتری دارند و ابزارهای لازم برای مقابله با هر شرایطی که ممکن است پیش بیاید در اختیارشان هست.
نظر شما