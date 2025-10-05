به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که تمام مجوزهای لازم برای انجام حملات نظامی آمریکا به کشتی‌ها در سواحل ونزوئلا را دریافت کرده است.

«ولادیمیر پادرینو» وزیر دفاع ونزوئلا روز پنجشنبه گذشته از نزدیک شدن حداقل پنج فروند هواپیمای جنگی آمریکایی به خط ساحلی کشورش خبر داد.

وی در سخنرانی تلویزیونی خود گفت که پدافند هوایی و سیستم‌های ردیابی بزرگ‌ترین فرودگاه ونزوئلا بیش از پنج فروند هواپیمای جنگی را شناسایی کردند که قصد نزدیک شدن به ساحل را داشتند.

وزیر دفاع ونزوئلا این حادثه را «تهدید بزرگی» خواند و آن را محکوم کرد.

«نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا اخیراً در واکنش به آنچه کاراکاس افزایش اقدامات خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا توصیف کرده است، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.

«دلسی رودریگز» معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا پیش‌تر روز دوشنبه اعلام کرده بود که مادورو فرمانی را امضا کرده است که به وی اجازه می‌دهد در صورت هرگونه حمله احتمالی آمریکا به «میهن ما»، درباره مسائل دفاعی و امنیت ملی اقدام کند.