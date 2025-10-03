خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاه‌ها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.

میرفتاح آثاری از ایران و شهید نصرالله خلق کرد

در هفته‌ای که گذشت، به مناسبت سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، اثر تازه‌ای از سیدعلی میرفتاح رونمایی شد. در این تابلو، چهره سید حسن نصرالله از زاویه نیم‌رخ و در فضایی تاریک و مینیمال بازنمایی شده است.

میرفتاح همچنین، پس از قهرمانی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در جام جهانی کشتی، اثری خلق کرد که صحنه احترام امیرحسین زارع به پرچم ایران را نشان می‌دهد.

این هنرمند نقاش و روزنامه‌نگار پیشکسوت، پیش از این نیز پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، پرتره‌های شهدای این جنگ تحمیلی را روی دیوارهای سطح شهر تهران نقاشی کرده بود. وی در نقاشی‌های شهدا، تلاش داشت با نقش‌ونگارهایی که بر دیوارهای شهر می‌نشاند، یاد و خاطره شهدا را در اذهان زنده نگه دارد؛ به‌گونه‌ای که مردم با دیدن آنها به یاد اعضای خانواده‌شان بیفتند و نگذارند شهدا در حد یک عدد و آمار تقلیل پیدا کنند اما این‌بار با کشیدن نقاشی کشتی‌گیر، می‌خواست پیامی دیگر بدهد؛ اینکه ایران قابل‌احترام است.

وی درباره این نقاشی نوشته است: «ایران و تنهایی‌اش؛ اسم تابلو را همین گذاشته ام؛ ایران و تنهایی‌اش. با ادای احترام به مرحوم اسلامی ندوشن عکس‌های قهرمانی ایران را که دیدم این عبارت سهمگین برایم تداعی شد. البته عکس‌های دیگری را دیدم که مثلاً دیگری پرچم گرفته و پهلوان ادای احترام می‌کند. آنها هم جالبند اما این تنهایی با سلوک کرگدنی من سازگارتر است.

این بیت درخشان خواجه هم هر چند مفهوم و مصداق دیگری دارد اما یادآوری‌اش اینجا خالی از لطف نیست که «بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه».

از تندیس دستبندی جشنواره تجسمی جوانان تا اعلام نشدن داوران هنرهای جدید

مراسم اختتامیه سی‌ودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، شامگاه جمعه ۴ مهر در دانشگاه هنر پردیس باغ ملی برگزار شد.

در این رویداد، ۱۵۴ هنرجوی منتخب کشوری طی ۳ روز با حضور در کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی تحت نظارت اساتید کارگاهی و منتورها، به خلق اثر پرداختند و در نهایت توسط داوران جشنواره، آثار برگزیده انتخاب شدند.

مانلی منوچهری و کیانوش غریب‌پور در رشته تصویرسازی، صداقت جباری و علی شیرازی در رشته خوشنویسی، مریم طباطبایی و محمدرضا قربانی در رشته طراحی، مهدی مقیم‌نژاد و مریم تخت‌کشیان در رشته عکاسی، هادی حیدری و احسان گنجی کاریکاتور، ابراهیم حقیقی و بهرام کلهرنیا در رشته گرافیک، محمدحسین عماد و فاطمه امدادیان در رشته مجسمه‌سازی، علی ذاکری و شهرام کریمی در رشته نقاشی، احسان قائمی و امیر طهماسبی در رشته نگارگری، الهه‌سادات حسینی و راضیه باوکی در رشته سرامیک به عنوان داور حضور داشتند. اما داوران بخش هنرهای جدید که بهنام کامرانی به عنوان منتور حضور داشت، تا همین لحظه معرفی نشدند!

در این دوره جشنواره، هویت بصری، لوگوی اصلی و تندیس اهدایی به برگزیدگان توسط کیانوش غریب‌پور مدیر هنری رویداد، طراحی جدید شد و در مراسم اختتامیه نیز این تندیس‌های دستبندی به دستان برگزیدگان بسته شد.

عکاسان نباشند یک پای سینما لنگ می‌ماند

مراسم پایانی نهمین جشن و مسابقه عکس عکاسان سینمای ایران به دبیری محمد (نادر) فوقانی، شامگاه جمعه ۴ مهر در موزه سینمای ایران برگزار شد.

پرویز پرستویی در بخش تقدیر از میترا محاسنی و عزیز ساعتی ۲ هنرمند عکاس پیشکسوت، خطاب به عکاسان سینما بیان کرد: من با شما جماعت زندگی کردم و ۴۲ سال است در سینما فعال هستم و می‌دانم عکاسان یکی از ستون‌های سینما هستند. اگر عکس در سینما وجود نداشته باشد، یک پای کار می‌لنگد. امشب برای گرامیداشت نگاه تیزبین و دل حساس شکارگر لحظه‌ها آمدیم. امشب در کنار تبریک به عکاسان سینما، از ۲ هنرمند میترا محاسنی عکاس توانا و عزیز ساعتی که از عکاسی آغاز کرد و بعدها به فیلمبرداری روی آورد، تجلیل می‌کنیم. این ۲ هنرمند علاوه بر زندگی مشترک، در زندگی حرفه‌ای نیز جلودار بودند.

در این مراسم، جوایز نهمین دوره مسابقه عکس سینمای ایران به شرح زیر به هنرمندان عکاس اهدا شد:

• دیپلم افتخار بخش شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۲: فتاح ذی‌نوری برای «زخم‌کاری»

• دیپلم افتخار نمایش خانگی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳: امید صالحی برای «آبان» و «در انتهای شب»

• تندیس فیلم سینمایی ۱۴۰۳: مهرداد امینی برای «خدای جنگ»

• دیپلم افتخار شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۲: احمدرضا شجاعی برای «خائن‌کشی»

• دیپلم افتخار فیلم سینمایی ۱۴۰۲: امیرحسین غضنفری برای «احمد»

• دیپلم افتخار فیلم سینمایی ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳: پویا شاه‌جهانی برای «پالایشگاه» و «پیشمرگ»

• دیپلم افتخار فیلم سینمایی ۱۴۰۳: مجید طالبی برای «زیبا صدایم کن»

• دیپلم افتخار و تندیس انجمن شبکه نمایش خانگی ۱۴۰۳: سمیرا بختیاری برای «گردن‌زنی»

آغاز راه جشنواره تجسمی فجر با ترکیبی از مدیران قدیمی و هنرمندان

هفته گذشته همچنین، محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور احکامی جداگانه اعضای شورای سیاستگذاری هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، آیدین مهدی‌زاده تهرانی به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری و جعفر واحدی، امین موید اصفهانی، محمد خراسانی‌زاده، بهرام کلهرنیا، سیدعباس میرهاشمی و سمیه رمضان‌ماهی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری این دوره جشنواره فجر انتخاب شدند.

شورای سیاستگذاری وظیفه دارد علاوه بر تعیین کلیات سیاستگذاری جشنواره، برنامه‌های کلان این رویداد را تعریف کرده و مسیر برگزاری منسجم و حرفه‌ای این دوره از جشنواره را هموار سازد.

جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مهم‌ترین رویدادهای هنری کشور است که فرصتی برای معرفی آثار فاخر هنرمندان، ارتقای سطح کیفی هنرهای تجسمی ایران و پاسداشت جایگاه هنرمندان پیشکسوت و نیز شناسایی استعدادهای نو در این حوزه به شمار می‌رود.

آیا معضلات خوشنویسی رفع می‌شود؟

در هفته‌ای که گذشت، نشست خبری هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران با حضور آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی و رئیس شورا و اعضای شورای سیاستگذاری دوسالانه، در محل موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

قرار است دوسالانه هشتم خوشنویسی، یادبود سیدعلی اکبر گلستانه باشد و «خط تعلیق» به عنوان خط قالب در بخش رقابتی این رویداد و همچنین، بخش خوشنویسی نوین نیز مدنظر قرار گیرد.

در این نشست خبری، بحث بلاتکلیفی «نقاشی خط» مطرح شد که در دایره دوسالانه خوشنویسی یا نقاشی قرار نمی‌گیرد! علی اشرف صندوق آبادی عضو شورای سیاستگذاری دوسالانه خوشنویسی در این مورد بیان کرد که یکی از مباحث دغدغه ما در انجمن خوشنویسان ایران، بحث نقاشی خط است و ما به زودی اولین نشست هم‌اندیشی جریان نقاشی خط را برگزار خواهیم کرد.

میرحیدر موسوی از اعضای شورای سیاستگذاری دوسالانه خوشنویسی نیز در مورد بحث نقاشی خط گفت: ما در دوره ششم دوسالانه، نقاشی خط را به دوسالانه اضافه کردیم منتهی سیل عظیمی از انتقادات و عدم انطباق با خط تشخیص داده شد و قرار شد رویدادی متفاوت برای این هنر برگزار کنیم. پیشنهاد ما این است که بخش نقاشی خط و پژوهش با برنامه‌ریزی جداگانه به صورت جداگانه برگزار شود. در نقاشی خط پیشنهاد می‌دهم که با توجه به تعداد زیاد هنرمندانش، فراخوانی جدا اعلام شود.

در این نشست، به برخی دیگر از ضروریات خوشنویسی از جمله فروش آثار خوشنویسی تاکید شد که در نهایت، حل معضلات موجود در خوشنویسی را منوط به سند جامع خوشنویسی دانستند و مطرح شد تا زمانی که این سند تدوین و ابلاغ نشده، سرگشتگی‌های حول خوشنویسی همچنان پابرجاست.

کاشان میزبان «رویای منصوره» شد

مراسم افتتاحیه نمایشگاه نقاشی «رویای منصوره» شامل آثار شهیده منصوره عالیخانی، شامگاه ششم مهر در نگارخانه مرتضی شریف حوزه هنری کاشان برگزار شد.

در این مراسم، میثم نمکی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان، با تجلیل از آثار بانوی شهید هنرمند منصوره عالیخانی، هنر او را جلوه‌ای از خلاقیت، نوآوری و نگاهی انسانی به جهان پیرامون دانست.

وی با اشاره به ویژگی‌های فنی و محتوایی آثار این هنرمند گفت: آثار ارائه‌شده، چه از نظر تکنیک و چه از نظر رنگ‌آمیزی و حس‌آمیزی، سرشار از ظرافت‌های هنری و مفاهیم تازه‌ای است که از دل جهان درونی و طینت پاک این هنرمند برآمده‌اند.

وی با تأکید بر جایگاه افتخارآفرین این آثار برای کاشان، عنوان کرد: وجود چنین هنرمندانی که در کنار تعهد خانوادگی، در حوزه هنر نیز اثربخش ظاهر می‌شوند، می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای نسل جوان و جامعه هنری باشد.

نمایشگاه «رویای منصوره» تا ۱۱ مهر هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در نگارخانه مرتضی شریف واقع در حوزه هنری کاشان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

نمایش هنر ایران در پایتخت فرهنگ و هنر روسیه

در هفته گذشته، نمایشگاه و کارگاه «نگارگری ایرانی» در کتابخانه ملی روسیه در سن‌پترزبورگ با استقبال شهروندان این کشور افتتاح شد. یوگنی الکساندرویچ لیاخوویتسکی مدیر بخش مخازن ویژه کتابخانه ملی روسیه در مراسم افتتاحیه این رویداد فرهنگی، از توسعه همکاری‌های علمی و فرهنگی با بنیاد ابن‌سینا و امضای یک توافقنامه رسمی همکاری بین ۲ نهاد خبر داد.

این رویداد که در قالب «هفته نگارگری ایرانی» و به همت بنیاد ابن‌سینا و با همکاری حوزه هنری برگزار شد، تا ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) در سنت‌پترزبورگ ادامه داشت سپس مسکو میزبان این هنر ایرانی خواهد بود.

آغاز نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه نقاشی «زره‌وار» در گالری سیحون، نمایشگاه «بی باد و بادبان» در گالری اُ، نمایشگاه سروهای خیال محمدهادی فدوی در آرت سنتر، نمایشگاه «خرق عادت» در گالری شریف، نمایشگاه «خاطره‌ها چه راحت می‌پرند» در گالری ویستا، نمایشگاه «پژواکی از آغاز» در گالری آتبین و نمایشگاه گروهی «فک آرت» در گالری «ریشه ۲۹» از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۱۱ مهر افتتاح می‌شوند.