به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی راعی شامگاه یک شنبه در جلسه با فعالین حوزه کتاب و کتابخوانی کاشان و انجمن کتابخانه های عمومی کاشان اظهار کرد: هرمشکل اجتماعی که در سطح جامعه داریم، با گسترش و تقویت کتابخانهها و ترویج فرهنگ کتابخوانی، قابلیت کنترل دارد.
وی همچنین بر وظایف قانونی شهرداریها در حوزه فرهنگی تأکید و ابراز کرد:حتی اگر شهرداری بیش از نیم درصد پیشبینی شده را نیز درراستای توسعه کتابخانهها هزینه کند،این اقدام متناسب با شرح وظایف اصلی شهرداری درارتقاء سطح فرهنگ عمومی جامعه است و طبیعتاً به نفع کل جامعه خواهدبود.
فرماندار کاشان هفته کتاب و کتابخوانی رافرصتی مغتنم برای شناسایی،معرفی ظرفیتهای فعال وترویج فرهنگ مطالعه خواند و از اعضای انجمن خواست تا برنامههای مدون خودرا برای این هفته تدوین و اجراکنند.
وی پیشنهاد داد: حتی درشهرهایی که هنوز انجمن کتابخانهای تشکیل نشده است، تا پیش از آغاز هفته کتاب، نسبت به تشکیل انجمن وتبادل نظر در خصوص برنامههای پیش رواقدام شود تا شاهد اهتمام جمعی در سطح شهرستان برای توجه به موضوع کتاب و کتابخوانی باشیم.
راعی گفت: از دستگاههای اجرایی به ویژه آموزش وپرورش می خواهیم تا با تشکیل ستاد هفته کتاب، برنامههای خود در قالب رویدادهای فرهنگی مرتبط با هفته کتاب در سطح شهرها و روستاها تهیه و برنامه زنگ کتاب نیز در مدارس اجرایی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان نیز در این جلسه بر ضرورت تقویت ساختاری و افزایش مشارکتهای مردمی در توسعه کتابخانهها تأکید کرد.
مهدی هنرمندی اظهار کرد: در بسیاری از مناطق با بافت جمعیتی بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار نفری، هیچ سالن مطالعه و کتابخانهای برای استفاده عموم شهروندان به ویژه دانش آموزان وجود ندارد.
وی در اقدامی عملیاتی، خواستار تقویت کارکردهای اجتماعی امکان مذهبی و حسینیهها با حفظ کارکردهای مذهبی و آیینی شد و تصریح کرد: اکثر حسینیههای شهرستان دارای سالنهای مجهز هستند که لازم است اداره کتابخانههای عمومی و اداره فرهنگ و ارشاداسلامی با همکاری و هماهنگی اداره تبلیغات اسلامی ضمن تهیه طرح لازم وقانونی، در کنار برنامههای مذهبی از این ظرفیتها بهرهبرداری شود.
معاون سیاسی اجتماعی امنیتی فرمانداری کاشان همچنین به وضعیت چاپ و نشر آثار نویسندگان کاشانی اشاره کرد و از رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا با همکاری اوقاف و خیرین، طرحی منسجم برای حمایت از مولفینی که توانایی مالی برای ادامه چاپ یا توزیع کتابهای علمی خود را ندارند، تدوین شود.
وی بر تبدیل کتابخانههای عمومی به پاتوقهای فرهنگی واجتماعی تأکید و پیشنهاد کرد تا با برنامهریزی نهاد کتابخانهها رؤسای ادارات شهرستان به همراه پرسنل خود در محل کتابخانههای عمومی شهرستان حضور یابند.
نظر شما