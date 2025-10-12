برگزاری نمایشگاه عکس ویتنام در مترو تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس «ویتنام؛ زیبایی و نشاط جاودانه» با هدف گسترش تعاملات فرهنگی و هنری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام با حضور مدیرعامل شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه و سفیر جمهوری سوسیالیستی ویتنام در جمهوری اسلامی ایران در ایستگاه مترو تجریش برگزار شد.

مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، با اشاره به دستاوردهای چهار دهه تلاش مهندسان و مدیران شهری در توسعه مترو تهران گفت: بعد از انقلاب، یکی از مهم‌ترین مسائل شهر تهران، ترافیک بود که خوشبختانه با همت مهندسان و مدیران شهری تا حدود زیادی برطرف شده است.

وی ادامه داد: امروز با تلاش مستمر همکاران و مدیران شهری، شبکه حیاتی مترو تهران را داریم؛ شبکه‌ای که دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند تهران بدون آن را تصور کند.

روزانه بیش از دو میلیون مسافر با مترو در حال جابجایی هستند

لطفی افزود: در حال حاضر، ۳۰۰ کیلومتر مترو شهری در قالب ۷ خط فعال و ۱۶۰ ایستگاه در اختیار شهروندان قرار دارد. روزانه بیش از دو میلیون مسافر در حال جابجایی هستند؛ رقمی که اگر بخواهیم بهتر توضیح دهیم، باید بگوییم از میان ۳۱ استان کشور، ۱۷ استان کمتر از دو میلیون نفر جمعیت دارند. یعنی ما هر روز به اندازه جمعیت استان‌هایی مانند یزد و سمنان به مردم خدمت‌رسانی می‌کنیم.

مدیرعامل مترو تهران با اشاره به حجم بالای عملیات روزانه اظهار داشت: روزانه ۲۰۰۰ اعزام قطار مسافری داریم که به‌صورت بلاانقطاع انجام می‌شود. در شبکه مترو، هیچ جایی برای توقف یا قطعی وجود ندارد؛ اولین قطار ساعت ۵:۳۰ صبح حرکت می‌کند و آخرین قطار نیز ساعت ۱۰ شب حرکت کرده و تا ۱۱ شب به مقصد می‌رسد.

لطفی با تأکید بر نقش نیروی انسانی در پایداری خدمات مترو گفت: نقطه اتصال مردم با این زیرساخت عظیم فیزیکی، همکاران ما هستند؛ بیش از ۱۰ هزار نفر از کارکنان پرتلاش که بی‌وقفه در حال خدمت‌رسانی به مردم‌اند. این تلاش‌هاست که توسعه پایدار را رقم می‌زند.

وی در ادامه افزود: باید بتوانیم در این فرصت‌ها تجربه سفر شهروندان را ارتقا دهیم و حال مردم را خوب کنیم. یکی از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند، گالری‌های هنری ایجادشده در بستر متروست که به همت مرکز ارتباطات بین‌الملل شهرداری تهران شکل گرفته است. از این طریق می‌توانیم ذهن مردم را برای آشنایی با فرهنگ‌های دیگر آماده کرده و فضای فکری جامعه را توسعه دهیم.

مدیرعامل مترو تهران در پایان با اشاره به همکاری فرهنگی میان ایران و ویتنام گفت: امیدواریم دو ملت ایران و ویتنام، که هر دو تاریخ‌ساز هستند، بتوانند ارتباطات مؤثرتری داشته باشند. مترو می‌تواند نقطه تلاقی و پیوند فرهنگی میان این دو ملت باشد تا مردم ایران از نزدیک با فرهنگ ویتنام آشنا شوند.