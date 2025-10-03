یازدهمین روز متوالی آلودگی هوا در اصفهان؛ شاخص کاشان بنفش شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفیت هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۰ صبح روز جمعه یازدهم مهر با میانگین ۱۲۵ AQI برای یازدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، بیماران ریوی و قلبی، زنان باردار و کودکان) است.

ایستگاه رودکی در وضعیت خطرناک

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان رودکی با عدد ۴۶۲ AQI وضعیت خطرناک و در ایستگاه کردآباد با عدد ۱۶۰ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه بزرگراه خرازی با عدد ۱۰۳ و دانشگاه صنعتی ۱۰۶ AOI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با میانگین شاخص ۹۰، پارک زمزم ۸۴، خیابان زینبیه و بولوار کاوه ۸۱، سپاهان‌شهر ۹۶، خیابان فرشادی ۹۴، فیض ۹۳، خیابان میرزا طاهر ۱۰۰ و هزار جریب ۸۷ AQI قابل قبول است.

امروز همچنین شاخص هوای خمینی‌شهر و قهجاورستان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و شهر مبارکه ناسالم برای گروه‌های حساس و کاشان با میانگین ۲۲۰ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

