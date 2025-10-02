نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، اظهار کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای سه درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خواهند بود.

به گفته وی، طی این این مدت بیشینه دمای کلانشهر اصفهان نیز در گرم‌ترین ساعات به ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

حاجی بابایی اضافه کرد: در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان شرایط غبارآلودگی در نیمه اول روز و در ساعات بعدازظهر وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

به گفته وی، شدت وقوع پدیده گردوخاک طی روزهای امروز پنجشنبه، جمعه و یکشنبه ۱۳ مهر خواهد بود.