فوران آتشفشان کوه لووتوبی لاکی-لاکی اندونزی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، در پی این فوران، ستونی از خاکستر تا ارتفاع ۵ کیلومتر به هوا پرتاب شد و بالاترین هشدار هوانوردی را به دنبال داشت.

این آتشفشان که در جزیره فلورس واقع شده است، ابرهای خاکستری ضخیمی را به سمت غرب و شمال غربی دهانه آتشفشان پرتاب کرد.

اطلاعیه رصدخانه آتشفشان برای هوانوردی در سطح قرمز، بالاترین هشدار، صادر شده است که پروازهای زیر ۶۰۰۰ متر در نزدیکی آتشفشان را ممنوع می‌کند. همچنین به خطوط هوایی توصیه شده است که اختلالات احتمالی ناشی از خاکستر آتشفشانی را پیش‌بینی کنند.

مقامات به جوامع ساکن در دامنه‌های آتشفشان و همچنین گردشگران و بازدیدکنندگان هشدار دادند که هیچ فعالیتی را در شعاع ۶ کیلومتری دهانه آتشفشان انجام ندهند. آنها همچنین در مورد احتمال طغیان گدازه در امتداد رودخانه های که از قله آتشفشان سرچشمه می‌گیرند، در هنگام باران‌های شدید هشدار دادند.

به ساکنان مناطقی که تحت تأثیر ریزش خاکستر قرار گرفته‌اند، توصیه شده است که برای محافظت در برابر خطرات تنفسی، ماسک بزنند یا بینی و دهان خود را بپوشانند.

اندونزی ۱۲۷ آتشفشان فعال دارد.