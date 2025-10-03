وزش باد شدید و گردوخاک تا یکشنبه در اصفهان ادامه دارد

حجت‌الله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی پنج روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بیشتر مناطق استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان شرایط غبارآلود در نیمه اول روز و وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا در ساعات بعدازظهر انتظار می‌رود.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: شدت پدیده گردوخاک تا یکشنبه به اوج خود خواهد رسید.

علی عسگریان با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان بین ۳۲ و ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

به گفته وی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.