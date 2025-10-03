  1. استانها
۱۱ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۵

کیفیت هوای مشهد قابل قبول است

مشهد- در یازدهمین روز از مهرماه ۱۴۰۴ کیفیت هوای مشهد با شاخص ۷۵ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی مشهد، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز جمعه یازدهم مهرماه با ثبت عدد ۷۵ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار گرفت.

کیفیت هوای کلان‌شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز با شاخص کلی ۱۰۹ نشان‌دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر پایه گزارش ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا ساختمان و وحدت با شاخص ۱۶۷ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد و مناطق نخریسی، سجاد، هفت حوض، سرافرازان، کریمی، آوینی و چمن در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شده‌اند و بقیه مناطق در وضعیت قابل قبول قرار دارند.

