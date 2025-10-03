تصادف شدید در اتوبان پاسداران تبریز بر اثر کورس خیابانی

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۰۱:۰۰ بامداد امروز، یک دستگاه پژو ۲۰۶ SD که به گفته شاهدان عینی به همراه چند خودرو دیگر در حال کورس خیابانی از محدوده میدان بسیج تبریز بوده است، با یک دستگاه پژو RD به شدت برخورد کرد.

در این حادثه راننده و یکی از سرنشینان خودروی ۲۰۶ دچار مصدومیت شدند و توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند. عوامل آتش‌نشانی و پلیس نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

بر اساس اظهارات رانندگان حاضر در صحنه، خودروهای مذکور با حرکات مخاطره‌آمیز و سرعت غیرمجاز موجب ایجاد ناامنی و مزاحمت برای سایر کاربران جاده شده بودند.

این سانحه بار دیگر ضرورت افزایش نظارت میدانی پلیس راهور در کنار سامانه‌های دوربینی را برای مقابله با تخلفات پرخطر رانندگی یادآور می‌شود.