فتحی: ۵۰ درصد از حوادث ناشی از کار در حوزه ساختمانی اتفاق می افتد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتحی روز پنجشنبه در همایش «ایمنی پایدار، حاصل استانداردهای امروز است، با بیان اینکه مقدمه و شالوده تولید، سرمایه گذاری در حوزه آموزش، افزایش مهارت و صیانت از سرمایه های انسانی است، گفت: بیماری ناشی از شغل سالانه ۶ برابر از حوادث ناشی از شغل جان انسان ها را به خطر می اندازد و عوامل زیان آور در نتیجه عدم توجه به استانداردها و عدم رعایت ایمنی ها گریبانگیر افراد در طولانی مدت می شود.

وی افزود: استرس شغلی، اختلالات روانی و اسکلتی و آسم شغلی از جمله مسایلی است که در اثر بیماری ناشی از شغل ایجاد می شود و هزینه های هنگفت مستقیم و غیرمستقیمی هم برای فرد و جامعه ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه هزینه های غیرمستقیم پنج تا ۵۰ برابر هزینه های مستقیم بر بیماران ناشی از شغل تحمیل می شود، اظهار کرد: کاهش بهره وری، افت تولید، وقفه در کار، افت برند سازمانی، تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات از جمله هزینه های غیرمستقیمی هستند که در اثر عدم رعایت مسایل ایمنی و استاندارد به وجود می آید.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به کمبود منابع نیروی انسانی در واحدهای تولیدی و بازار کار در کشور و این استان، گفت: ۲۰ درصد از کل جمعیت جامعه نیروی فعال هستند و بقیه غیرفعال بوده و اگر در اثر حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی جان این افراد نیز به خطر بیافتد از جمعیت فعال جامعه کاسته می شود.

فتحی، ادامه داد: با رعایت مسایل ایمنی، حفاظتی و استانداردها می توان به وظیفه دینی، انسانی و اخلاقی خود برای نجات جان یک انسان عمل کرد.

وی یادآور شد: در دنیا سومین عامل مرگ و میرها، حوادث ناشی از کار و بیماری های شغلی هستند ولی در کشور ما دومین عامل مرگ و میر پس از تصادفات جاده ای را به خود اختصاص داده است و حوادث ناشی از کار در سال جان ۴۰۰ هزار نفر در کشور را به خطر می اندازد که از این تعداد ۲ هزار نفر جان خود را از دست می دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: از بین این حوادث، ۵۰ درصد در حوزه ساختمانی ایجاد می شود که از جمله سقوط از ارتفاع و عدم رعایت استاندارد داربست ها است و ۶۰ درصد از آنها منجر به فوت می شود.

فتحی، با تاکید بر اینکه مدل کنترل، نظارت و پیشگیری از حوادث، برای کاهش آمار حوادث ناشی از کار جوابگو نیست، افزود: باید مدل جدیدی با همکاری دستگاه های متولی در قالب سیستم یکپارچه کنترل و نظارت به صورت هوشمند ایجاد شود تا از طریق این سیستم نسبت به ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار اقدام کرد.

وی با بیان اینکه ۴۰ بازرس در این اداره کل وجود دارد که نمی توان با این محدودیت نیرو بر هفت هزار کارگاه بزرگ استان نظارت کرد، اظهار کرد: با اجرای ایمنی هوشمند و اکوسیستم ایمنی، استانداردها و ایمنی در مجموعه های تولیدی و صنعتی رعایت شود.

فتحی، با اشاره به اینکه عمده حوادث ناشی از کار در ماه های سرد، ساعات اولیه و ساعات پایانی و اضافه کاری روی می دهد، ادامه داد: افراد بین ۲۰ تا ۳۴ سال بیشترین رده سنی حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص داده و با انجام اقدامات ایمنی و رعایت استانداردها می توان از بروز ۹۸ درصد از حوادث ناشی از کار پیشگیری کرد.