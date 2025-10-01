سرهنگ رفیعی: ۷۰ درصد مقصران تصادفات جرحی در میانه موتور سواران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن رفیعی روز چهارشنبه با اشاره به اینکه موتورسیکلت سواران مهم ترین عامل تصادفات فوتی هستند، گفت: بررسی های جدید پلیس نشان می دهد که در بخش عمده ای از تصادفات منجر به فوت، راکبان موتورسیکلت نقش اصلی را ایفا می کنند.

این مقام انتظامی افزود: بر اساس آمارها، بیش از ۷۰ درصد از رانندگان موتورسیکلت در تصادفات جرحی مقصر بوده‌اند بطوری که در ۹ روزه مهرماه تعداد ۹ فقره تصادف جرحی موتورسیکلت با موانع و خودرو در شهرستان به وقوع پیوسته است و در واقع راکبان موتورسیکلت مقصر اصلی در ایجاد این تصادفات هستند.

سرهنگ رفیعی تصریح کرد: عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه، عدم توجه به جلو، تغییر مسیر ناگهانی مهمترین عوامل تصادفات موتورسیکلت در شهرستان هستند و بسیاری از راکبان موتورسیکلت قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده و با انجام حرکات پرخطر و عدم استفاده از کلاه ایمنی جان خود و دیگران را به خطر می اندازند.