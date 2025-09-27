یک فوتی و ۲ مصدوم در اثر برخورد دو دستگاه کامیون در میانه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رفیعی عصر شنبه در تشریح این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اعلام یک فقره تصادف در جاده میانه به تبریز، ۱۰ کیلومتر مانده به سه راهی ترکمنچای، بلافاصله مأموران پلیس به همراه عوامل اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی تصریح کرد: با حضور مأموران و عوامل امدادی در محل حادثه مشخص شد، خودروهای اعلامی با هم بصورت شاخ به شاخ برخورد کرده که در این حادثه ۲ نفر از سرنشین‌ها توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی شهرستان انتقال داده شدند که متأسفانه یک نفر بر اثر شدت جراحت وارده در بیمارستان فوت می‌نماید.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه علت حادثه را برابر اعلام کارشناسان پلیس تجاوز به چپ یکی از کامیون‌ها اعلام کرد.