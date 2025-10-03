به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون روز جمعه در بازدید از پالایشگاه قیر ارومیه اظهار کرد: این واحد تولیدی پالایشی مجهزترین پالایشگاه بوده که از ظرفیت تولید روزانه ۵٠٠ تا ١٠٠٠ تن قیر روزانه به ۲ هزار و ۲۰۰ تن افزایش ظرفیت داده که بخش عظیمی از نیاز پروژه‌های راهسازی و عمرانی را تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: پالایشگاه مجهز به فناوری نسل سوم قیر ارومیه با حدود ۸ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده به بهره‌برداری رسیده و ۴ کشور خارجی همسایه مقصد صادرات محصول این پالایشگاه است.

آرامون با اشاره به توسعه پالایشگاه قیر ارومیه، اظهار داشت: پالایشگاه قیر ارومیه به عنوان یکی از واحدهای تولیدی و صادرکننده قیر در شمال‌غرب کشور به شمار می‌رود که فاز توسعه آن در دست اجراست.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی ادامه داد: پالایشگاه قیر ارومیه محصولات مطابق با تکنولوژی‌های نسل سوم تولید می‌کند و تولیدات این واحد با محوریت کاهش آلودگی محیط‌ زیست، بهره‌وری انرژی و کمک به ارتقای صادرات فرآورده‌های غیرنفتی تهیه و عرضه‌ می‌شود.

آرامون ادامه داد: استفاده از مصالح باکیفیت و بادوام در پروژه‌های راهسازی جهت کاهش هزینه‌های نگهداری و مرمت آسفالت جاده‌ها از بحث‌های مهم صنعتی‌سازی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تاکید کرد: این پالایشگاه ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن قیر را دارد و بیش از نیاز داخل استان را تامین می‌کند.